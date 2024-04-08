Крикунов о Ковальчуке: «Надо заканчивать, когда еще что-то можешь, а не ждать, когда тебя погонят. Он все доказал – может спокойно работать генменеджером и не париться»

Владимир Крикунов высказался о возможном завершении карьеры Ильи Ковальчука.

Ранее появилась информация, что 40-летний форвард «Спартака» может стать генеральным менеджером клуба.

Илья Ковальчук играл в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ и Кубке Гагарина за красно-белых. На его счету суммарно 25 матчей, 8 (4+4) очков при показателе полезности «-9».

«Я думаю, что он все уже доказал, потому может спокойно работать генменеджером и не париться, как говорится.

Надо заканчивать, когда ты еще что-то можешь, а не ждать, когда тебя погонят. Он в этом году поиграл, показал, надо нормально закачивать. Тем более опыт работы генменеджером у него есть, в сборной России это было, хоть и давно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.