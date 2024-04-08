Крикунов о Ковальчуке: «Надо заканчивать, когда еще что-то можешь, а не ждать, когда тебя погонят. Он все доказал – может спокойно работать генменеджером и не париться»

Теги Спартак Владимир Крикунов Илья Ковальчук КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Владимир Крикунов высказался о возможном завершении карьеры Ильи Ковальчука.

Ранее появилась информация, что 40-летний форвард «Спартака» может стать генеральным менеджером клуба. 

Илья Ковальчук играл в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ и Кубке Гагарина за красно-белых. На его счету суммарно 25 матчей, 8 (4+4) очков при показателе полезности «-9».

«Я думаю, что он все уже доказал, потому может спокойно работать генменеджером и не париться, как говорится.

Надо заканчивать, когда ты еще что-то можешь, а не ждать, когда тебя погонят. Он в этом году поиграл, показал, надо нормально закачивать. Тем более опыт работы генменеджером у него есть, в сборной России это было, хоть и давно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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3 комментария
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Генменеджеру по-настоящему работать надо, постоянный нервяк, куча забот. Спокойно "работать" и не париться это в Думу
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Илья Ковальчук конечно безаговорочный хоккейный талант , который мог бы его сделать одним из величайший хоккеистов в истории. Но почти ничего не вышло, трудно сказать кто в этом больше виноват, он сам, со своим не простым хврактером, или его окружение. В Спартаке он смотрелся эпизодами очень хорошо, но любая история рано или поздно должна заканчиваться.
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Ответ Hitgoe Himgob
Генменеджеру по-настоящему работать надо, постоянный нервяк, куча забот. Спокойно "работать" и не париться это в Думу
хорошо сказано
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