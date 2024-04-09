Михеев остался без очков в 8 матчах подряд. Безголевая серия форварда «Ванкувера» – 11 игр

Илья Михеев остался без очков в 8 матчах подряд.

Форвард « » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (4:3).

В текущем сезоне у 30 (11+19) очков в 74 играх. В последних 8 играх на счету нападающего 11 бросков в створ при полезности «минус 2».

Текущая безголевая серия составляет 11 матчей. Ранее в сезоне у Ильи была 34-матчевая безголевая серия.

Сегодня россиянин (15:19, 0:19 – в большинстве, 0:58 – в меньшинстве, «0») дважды бросил в створ, применил 1 силовой прием и сделал 2 перехвата.