Михеев остался без очков в 8 матчах подряд. Безголевая серия форварда «Ванкувера» – 11 игр

Теги Ванкувер НХЛ Илья Михеев Хоккей

Илья Михеев остался без очков в 8 матчах подряд.

Форвард «Ванкувера» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:3). 

В текущем сезоне у Михеева 30 (11+19) очков в 74 играх. В последних 8 играх на счету нападающего 11 бросков в створ при полезности «минус 2». 

Текущая безголевая серия составляет 11 матчей. Ранее в сезоне у Ильи была 34-матчевая безголевая серия. 

Сегодня россиянин (15:19, 0:19 – в большинстве, 0:58 – в меньшинстве, «0») дважды бросил в створ, применил 1 силовой прием и сделал 2 перехвата. 

 

 

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