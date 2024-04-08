Мищенко продлил контракт с «Амуром» на год. Он лидер команды по игровому времени в регулярке

Иван Мищенко заключил новое соглашение сроком на один сезон с «Амуром».

Защитник продлил контракт с клубом до конца сезона-2024/25.

28-летний Иван Мищенко провел в регулярном чемпионате 64 матча за «Амур» и набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «+5».

В плей-офф он сыграл 6 матчей и набрал 1 (0+1) балл при полезности «-4».

«Минувший чемпионат стал для уроженца Омска первым в Хабаровске и лучшим в карьере.

У Мищенко за сезон 112 силовых приемов и 111 заблокированных бросков», – сказано в сообщении клуба.