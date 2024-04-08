«Детройт» поднялся в зону плей-офф, сместив «Питтсбург» с 8-й строчки

Теги Питтсбург Баффало Кубок Стэнли Детройт НХЛ Хоккей

«Детройт» поднялся в зону плей-офф.

«Детройт» победил «Баффало» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Благодаря этой победе «Ред Уингс» удалось подняться в зону плей-офф в Восточной конференции, сместив оттуда «Питтсбург».  Сейчас у команды 84 очка после 77 игр, а «Пингвинс» – 83.

До конца регулярки «Детройту» осталось провести 5 матчей – дома с «Вашингтоном» и «Монреалем» и на выезде с «Питтсбургом», «Торонто» и «Монреалем». 

«Питтсбургу» осталось сыграть с «Детройтом», «Бостоном» и «Нэшвиллом» дома и с «Торонто» и «Айлендерс» на выезде.

1 комментарий
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Чем на это сегодня ответит Вашингтон? Если не сегодня, то когда??
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