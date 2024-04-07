Костин подрался с Парайко в матче «Сан-Хосе» – «Сент-Луис». У Клима 53 минуты штрафа в 47 играх

Клим Костин подрался с Колтоном Парайко в матче «Сан-Хосе» – «Сент-Луис».

Эпизод произошел в начале третьего периода матча регулярного чемпионата . Оба игрока получили по 5 минут штрафа.

В первом периоде российский форвард «Шаркс» получил малый штраф за толчок на борт игрока «Блюз» Тайлера Такера.

Сегодня Костин (15:51, 2:14 – в большинстве, «0») 2 раза бросил в створ и сделал 1 перехват. В сезоне у него 13 (8+5) очков в 47 играх за «Детройт» и « » при полезности «минус 9» и 53 минутах штрафа.

Победа в матче осталась за калифорнийцами – 3:2 ОТ.