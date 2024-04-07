Костин подрался с Парайко в матче «Сан-Хосе» – «Сент-Луис». У Клима 53 минуты штрафа в 47 играх

Теги драки Сент-Луис Сан-Хосе НХЛ Колтон Парайко Клим Костин Тайлер Такер Хоккей

Клим Костин подрался с Колтоном Парайко в матче «Сан-Хосе» – «Сент-Луис».

Эпизод произошел в начале третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ. Оба игрока получили по 5 минут штрафа. 

В первом периоде российский форвард «Шаркс» получил малый штраф за толчок на борт игрока «Блюз» Тайлера Такера. 

Сегодня Костин (15:51, 2:14 – в большинстве, «0») 2 раза бросил в створ и сделал 1 перехват. В сезоне у него 13 (8+5) очков в 47 играх за «Детройт» и «Сан-Хосе» при полезности «минус 9» и 53 минутах штрафа. 

Победа в матче осталась за калифорнийцами – 3:2 ОТ. 

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спасли судьи Парайко, сразу подбежали как Костин ему свитер на голову натянул.
+5
0
+5
Где там подрались то? Обнимашки устроили только.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий