«Питтсбург» вошел в зону плей-офф, победив «Тампу». Команда Салливана выиграла 4 матча подряд

«Питтсбург» одержал четвертую победу подряд в НХЛ.

Команда тренера переиграла « » (5:4) в матче регулярного чемпионата .

Это четвертая победа «Пингвинс» подряд и шестая в последних семи играх.

Победа над «Лайтнинг» позволила « » войти в зону в плей-офф и занять вторую позицию wild card в Восточной конференции.

«Пингвинс» находятся на восьмой позиции в конференции, набрав 83 очка в 77 матчах.

Столько же набранных очков в активе «Айлендерс» и «Филадельфии», по 82 балла – у «Детройта» и «Вашингтона».