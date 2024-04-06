«Питтсбург» вошел в зону плей-офф, победив «Тампу». Команда Салливана выиграла 4 матча подряд

Теги Питтсбург Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Майк Салливан Хоккей

«Питтсбург» одержал четвертую победу подряд в НХЛ.

Команда тренера Майка Салливана переиграла «Тампу» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Это четвертая победа «Пингвинс» подряд и шестая в последних семи играх.

Победа над «Лайтнинг» позволила «Питтсбурга» войти в зону в плей-офф и занять вторую позицию wild card в Восточной конференции.

«Пингвинс» находятся на восьмой позиции в конференции, набрав 83 очка в 77 матчах.

Столько же набранных очков в активе «Айлендерс» и «Филадельфии», по 82 балла – у «Детройта» и «Вашингтона».

10 комментариев
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игра конечно огненная!!
здорово все же, что иногда можно посмотреть игры НХЛ в удобное время🔥
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Мужики!
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Дневные матчи редко бывают такими офигенскими
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Совершенно чокнутая, в хорошем смысле, игра! Кроме момента, когда судью вынесли
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Кросби, Летанг, Малкин....я что, в середину 10-х вернулся?
Не хватает ещё Мюррея в воротах
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Дневные матчи редко бывают такими офигенскими
Редко, но сегодняшний был Freakin’ Awesome!
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Финиш регулярки обещает быть очень захватывающим!!!
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Главное что бы не было повторения прошлого сезона (концовка две последние игры)
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Ответ Sergey Smolensky
Кросби, Летанг, Малкин....я что, в середину 10-х вернулся? Не хватает ещё Мюррея в воротах
Кстати , а где он сейчас ?
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Ответ Mihail1987
Кстати , а где он сейчас ?
В Торонто, в списке травмированных. Всё ещё восстанавливается после операции на бедре в прошлом году, на лёд практиковаться уже выходит. Хотя ожидания были, что будет готов где-то к апрелю-маю, вряд ли его увидим в этом сезоне.
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