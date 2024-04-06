«Питтсбург» вошел в зону плей-офф, победив «Тампу». Команда Салливана выиграла 4 матча подряд
«Питтсбург» одержал четвертую победу подряд в НХЛ.
Команда тренера Майка Салливана переиграла «Тампу» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Это четвертая победа «Пингвинс» подряд и шестая в последних семи играх.
Победа над «Лайтнинг» позволила «Питтсбурга» войти в зону в плей-офф и занять вторую позицию wild card в Восточной конференции.
«Пингвинс» находятся на восьмой позиции в конференции, набрав 83 очка в 77 матчах.
Столько же набранных очков в активе «Айлендерс» и «Филадельфии», по 82 балла – у «Детройта» и «Вашингтона».
здорово все же, что иногда можно посмотреть игры НХЛ в удобное время🔥
Не хватает ещё Мюррея в воротах