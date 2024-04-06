Кросби – 7-й хоккеист в истории НХЛ с 40 голами за сезон НХЛ в возрасте 36 лет или старше

Сидни Кросби забил 40 голов в сезоне НХЛ.

36-летний капитан « » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Тампы».

Канадец забил 40 голов за сезон третий раз в карьере и впервые с сезона-2016/17.

стал седьмым хоккеистом в истории, который достиг отметки в 40 голов за сезон в возрасте 36 лет или старше.

Такой же результат ранее продемонстрировали (50 голов в сезоне-2021/22), (48 в сезоне-2006/07), Горди Хоу (44 в сезоне-1968/69), Фил Эспозито (42 в сезоне-1978/79), Брендан Шенахан (40 в сезоне-2005/06) и Джонни Бьюсик (40 в сезоне-1972/73).

В текущем чемпионате Кросби набрал 85 (40+45) очков в 77 матчах. В общей сложности в лиге Сидни забил 590 голов в 1267 матчах.