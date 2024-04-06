Кросби – 7-й хоккеист в истории НХЛ с 40 голами за сезон НХЛ в возрасте 36 лет или старше

Теги Питтсбург Брендан Шенахан Сидни Кросби Александр Овечкин Теему Селянне НХЛ Фил Эспозито Горди Хоу Джонни Бьюсик Хоккей

Сидни Кросби забил 40 голов в сезоне НХЛ.

36-летний капитан «Питтсбурга» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

Канадец забил 40 голов за сезон третий раз в карьере и впервые с сезона-2016/17.

Сидни Кросби стал седьмым хоккеистом в истории, который достиг отметки в 40 голов за сезон в возрасте 36 лет или старше.

Такой же результат ранее продемонстрировали Александр Овечкин (50 голов в сезоне-2021/22), Теему Селянне (48 в сезоне-2006/07), Горди Хоу (44 в сезоне-1968/69), Фил Эспозито (42 в сезоне-1978/79), Брендан Шенахан (40 в сезоне-2005/06) и Джонни Бьюсик (40 в сезоне-1972/73).

В текущем чемпионате Кросби набрал 85 (40+45) очков в 77 матчах. В общей сложности в лиге Сидни забил 590 голов в 1267 матчах.

4 комментария
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Мой раньше нелюбимый Сид в потрясной форме. уважение ему.эх увидеть бы еще раз в плове пару Ови-Сид. было бы огонь!
+5
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Ответ Павел Павленко
Мой раньше нелюбимый Сид в потрясной форме. уважение ему.эх увидеть бы еще раз в плове пару Ови-Сид. было бы огонь!
Саня в 77 матчах набрал 90 (50+40)в его возрасте . Сид сейчас 85 баллов за такое же количество матчей и кажется, что очень круто!
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Величайший Сид велик!
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Велик. Что еще сказать
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