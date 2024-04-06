Далин о шансах на плей-офф: «Баффало» никогда не сдается. У нас сильный костяк»

Теги Баффало Кубок Стэнли НХЛ Расмус Далин Хоккей

Расмус Далин поделился мнением о шансах «Баффало» на выход в плей-офф.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сейбрс» обыграли «Филадельфию» со счетом 4:2.

Шведский защитник забросил шайбу и закончил матч с показателем полезности «+4». На его счету стало 57 (19+38) очков в 76 матчах этого сезона.

«Мы команда, которая никогда не сдается. Не слушаем посторонний шум.

У нас сильный костяк, посмотрим на результат, когда будет сыграна последняя игра. Все, что мы можем сделать – просто играть в свой лучший хоккей», – сказал защитник «Баффало» Расмус Далин.

«Сейбрс» идут на 12-й позиции в Восточной конференции, отставая на 4 очка от зоны плей-офф. Команде осталось провести 5 матчей в этом регулярном чемпионате.

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4 комментария
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Отвечу словами Хмеля из фильма "Бумер" - "А где вы раньше были? Где вы раньше были?"
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Ответ Столичный Чел
Отвечу словами Хмеля из фильма "Бумер" - "А где вы раньше были? Где вы раньше были?"
А кто там был Хмелем, рыжий?
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Ответ Cube Litening C:68X
А кто там был Хмелем, рыжий?
https://www.youtube.com/watch?v=Br4YITh3TvE
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Ответ Столичный Чел
https://www.youtube.com/watch?v=Br4YITh3TvE
А, кто то из актеров эпизодов, не вспомнил бы..👌
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