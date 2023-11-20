Далин набрал 1+2 с «Чикаго» и вышел на чистое 6-е место по очкам и голам среди защитников в истории «Баффало»

Теги рейтинги Баффало Чикаго Алексей Житник НХЛ Фил Хаусли Расмус Ристолайнен Расмус Далин Хоккей

Расмус Далин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Чикаго» .

Защитник «Баффало» поучаствовал во всех голах своей команды в игре регулярного чемпионата с «Блэкхокс» (3:2). 

В активе 23-летнего шведа стало 15 (4+11) очков в 18 играх сезона при среднем времени на льду 24:48. 

За карьеру у него 248 (50+198) баллов в 373 играх. Далин вышел на чистое 6-е место по очкам и голам среди защитников в истории «Сэйбрс». 

По очкам он обогнал Расмуса Ристолайнена (245 в 542 играх). Выше идут Фил Хаусли (558 в 608), Майк Рэмзи (329 в 911), Алексей Житник (289 в 712), Даг Боджер (287 в 479) и Джерри Кораб (283 в 537). 

По голам обогнал Джона ван Боксмира (49 в 215). Выше идут Хаусли (178), Рэмзи (73), Кораб (67), Житник (55) и Боджер (54). 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий