Далин набрал 1+2 с «Чикаго» и вышел на чистое 6-е место по очкам и голам среди защитников в истории «Баффало»

Расмус Далин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Чикаго» .

Защитник « » поучаствовал во всех голах своей команды в игре регулярного чемпионата с «Блэкхокс» (3:2).

В активе 23-летнего шведа стало 15 (4+11) очков в 18 играх сезона при среднем времени на льду 24:48.

За карьеру у него 248 (50+198) баллов в 373 играх. Далин вышел на чистое 6-е место по очкам и голам среди защитников в истории «Сэйбрс».

По очкам он обогнал (245 в 542 играх). Выше идут (558 в 608), Майк Рэмзи (329 в 911), (289 в 712), Даг Боджер (287 в 479) и Джерри Кораб (283 в 537).

По голам обогнал Джона ван Боксмира (49 в 215). Выше идут Хаусли (178), Рэмзи (73), Кораб (67), Житник (55) и Боджер (54).