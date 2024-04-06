Макдэвид в 8-й раз достиг отметки 30 шайб в регулярке НХЛ. Только у Овечкина, Кросби и Стэмкоса больше таких сезонов среди действующих игроков

Коннор Макдэвид в 8-й раз достиг отметки 30 шайб в регулярке НХЛ.

Капитан « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (6:2).

На счету 27-летнего канадца стало 128 (31+97) очков в 73 играх. Он занимает третье место в гонке бомбардиров.

достиг отметки 30 шайб в 8-й раз за карьеру. По числу таких сезонов среди действующих игроков он сравнялся с («Торонто», 8).

Больше таких сезонов только у («Вашингтон», 17, делит рекорд лиги с Майком Гартнером), Сидни Кросби («Питтсбург», 12) и Стивена Стэмкоса («Тампа», 9).

Всего Коннор провел 642 матча в рамках регулярок и набрал 978 (334+644) очков.