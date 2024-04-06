Макдэвид в 8-й раз достиг отметки 30 шайб в регулярке НХЛ. Только у Овечкина, Кросби и Стэмкоса больше таких сезонов среди действующих игроков

Теги рейтинги Эдмонтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Стивен Стэмкос Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс Хоккей

Коннор Макдэвид в 8-й раз достиг отметки 30 шайб в регулярке НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (6:2). 

На счету 27-летнего канадца стало 128 (31+97) очков в 73 играх. Он занимает третье место в гонке бомбардиров

Макдэвид достиг отметки 30 шайб в 8-й раз за карьеру. По числу таких сезонов среди действующих игроков он сравнялся с Остоном Мэттьюсом («Торонто», 8). 

Больше таких сезонов только у Александра Овечкина («Вашингтон», 17, делит рекорд лиги с Майком Гартнером), Сидни Кросби («Питтсбург», 12) и Стивена Стэмкоса («Тампа», 9). 

Всего Коннор провел 642 матча в рамках регулярок и набрал 978 (334+644) очков. 

2 комментария
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В прошлом году многие прочили Макдэвида и как обгоняющего Овечкина по голам вместе с Мэтьюсом. Итог...праймовый Макдак забивает на гол больше,чем 38,5 летний "пенсионер на прямых ногах" )
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-11
+3
Ещё одна шайба и станет 18 у Овечкина.
+2
-2
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