«Эдмонтон» вышел в плей-офф в 5-м сезоне подряд

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Кен Холланд НХЛ Крис Кноблаух Хоккей

«Эдмонтон» вышел в плей-офф в 5-м сезоне подряд.

Канадский клуб обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Стэнли после победы над «Колорадо» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ

Команда под руководством Криса Кноблауха набрала 97 очков в 75 играх и занимает 2-е место в Тихоокеанском дивизионе. 

В 2022 году «Ойлерс» выдали лучший результат в плей-офф на текущем отрезке, когда дошли до финала конференции, где проиграли «Колорадо» (0-4).

В прошлом году «Эдмонтон» вылетел во втором раунде, уступив «Вегасу» (2-4). 

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5 комментариев
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Ответ trouble_shooter
Посмотрим чего они смогут. Без КС все достижения МД ничего не стоят.
Это ты сказал так?) Торнтон, Марло и куча других игроков без кс тоже ничего не стоили?) А Марун с 3 кс наверное лучше всех?) Логика лишь бы принизить)
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Конор, нужен Кубок✊✊✊
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