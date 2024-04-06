«Эдмонтон» вышел в плей-офф в 5-м сезоне подряд.

Канадский клуб обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Стэнли после победы над «Колорадо» (6:2) в регулярном чемпионате .

Команда под руководством Криса Кноблауха набрала 97 очков в 75 играх и занимает 2-е место в Тихоокеанском дивизионе.

В 2022 году «Ойлерс» выдали лучший результат в плей-офф на текущем отрезке, когда дошли до финала конференции, где проиграли «Колорадо» (0-4).

В прошлом году « » вылетел во втором раунде, уступив «Вегасу» (2-4).