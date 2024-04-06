«Тампа» вышла в плей-офф в 7-м сезоне подряд и в 10-й раз за 11 полных сезонов при Купере

«Тампа» вышла в плей-офф в 7-м сезоне подряд.

«Лайтнинг» примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Это было зафиксировано после сегодняшних поражений «Детройта», «Вашингтона» и «Филадельфии».

В 11 полных сезонах под руководством команда выходила в плей-офф 10 раз (исключением стал сезон-2016/17).

За это время «молнии» дважды выиграли (2020, 2021), дважды уступили в финале (2015, 2022) и еще дважды уступили в финале Восточной конференции (2016, 2018).

В текущем сезоне « » набрала 93 очка в 76 играх и занимает первое место wild card на Востоке.