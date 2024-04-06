«Тампа» вышла в плей-офф в 7-м сезоне подряд и в 10-й раз за 11 полных сезонов при Купере

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Джон Купер Жюльен Брисбуа Хоккей

«Тампа» вышла в плей-офф в 7-м сезоне подряд.

«Лайтнинг» примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Это было зафиксировано после сегодняшних поражений «Детройта», «Вашингтона» и «Филадельфии». 

В 11 полных сезонах под руководством Джона Купера команда выходила в плей-офф 10 раз (исключением стал сезон-2016/17).

За это время «молнии» дважды выиграли Кубок Стэнли (2020, 2021), дважды уступили в финале (2015, 2022) и еще дважды уступили в финале Восточной конференции (2016, 2018). 

В текущем сезоне «Тампа» набрала 93 очка в 76 играх и занимает первое место wild card на Востоке. 

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17 комментариев
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Ответ Direct free kick
Эффект Кучерова и это не юмор
Даже в том единственном сезоне 16/17 Куч практически в одиночку едва не вытащил Тампу в плей-офф с самого дна, в котором она оказалась по ходу сезона. В итоге пары очков всего не хватило
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Там Колорадо с Эдмонтоном только что закончили, у Маккиннона пас, у Макдэвида две шайбы. Сократили немного разрыв от Никиты, но в пределах нормы.
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Эффект Кучерова и это не юмор
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Кучеров должен брать Харт!
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Купер конечно абсолютный монстр нынешнего тренерского цеха, тем удивительнее, что у него нет ни одного Адамса.
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Ответ Direct free kick
Эффект Кучерова и это не юмор
Да какой там юмор, это удар ниже пояса некоторым юзерам.
Эффект Кучерова это абсолютный постулат. Это непреложная истина, которую нельзя ничем опровергнуть.
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Стабильность- признак мастерства
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6 финалов конференций из 9 участей в плей-офф... просто топчики.
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Если бы выиграли 79ю встречу у Бостона, даже в дополнительное время, Тампа играла бы в плове 17г, вместо Бостона.
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Фавориты?
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Ответ Clarkson
Даже в том единственном сезоне 16/17 Куч практически в одиночку едва не вытащил Тампу в плей-офф с самого дна, в котором она оказалась по ходу сезона. В итоге пары очков всего не хватило
Бостон и Торонто набрали по 95 очков, Тампа 94. Не помню, как по дополнительным показателям, но по существу одного очка не хватило. Надо было выигрывать 77 игру у донного Монреаля, а они проиграли дома 1-2. Вот это поражение всё решило.
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Ответ Барин
Бостон и Торонто набрали по 95 очков, Тампа 94. Не помню, как по дополнительным показателям, но по существу одного очка не хватило. Надо было выигрывать 77 игру у донного Монреаля, а они проиграли дома 1-2. Вот это поражение всё решило.
Монреаль они как раз обыграли, тогда Кучеров 40 выбил хорошо помню, ранее слили Аризоне и еще какому-то дну
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Ответ Clarkson
Даже в том единственном сезоне 16/17 Куч практически в одиночку едва не вытащил Тампу в плей-офф с самого дна, в котором она оказалась по ходу сезона. В итоге пары очков всего не хватило
Там сам Кучеров пропустил игр 8
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Ответ Барин
Бостон и Торонто набрали по 95 очков, Тампа 94. Не помню, как по дополнительным показателям, но по существу одного очка не хватило. Надо было выигрывать 77 игру у донного Монреаля, а они проиграли дома 1-2. Вот это поражение всё решило.
Да очень обидно было, там и до второго места недалеко было - 98 очков у Оттавы. А в итоге даже Айлендерс по доп показателям уступили. Всё из-за той ямы в которую они попали в середине сезона, был шанс подвиг Сент-Луиса первыми провернуть. Куч как мог старался - 39 очков в последних 22 матчах - это темп нынешнего сезона. Ну и Поинт тогда очень удачно вписался - это был его первый сезон.
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Ответ Direct free kick
Там сам Кучеров пропустил игр 8
Можно даже сказать 9 - он успел сыграть только 4 минуты, пока его не сломали в игре с Монреалем. С того момента и пошел у Тампы кризис в игре
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Ответ smiakishev
Монреаль они как раз обыграли, тогда Кучеров 40 выбил хорошо помню, ранее слили Аризоне и еще какому-то дну
Тампа проиграла 77 игру хабам 1-2, но выиграла у них 81 игру 4-2. Аризоне проиграли 72 игру со счётом 3-5 дома. Они подряд проиграли три игры дома Торонто, Кэпс и Аризоне. После чего, сыграли 10 игр и выиграли 8. Поражения Монреалю и Бостону не пустили Тампу в плей-офф.
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Ответ Барин
Тампа проиграла 77 игру хабам 1-2, но выиграла у них 81 игру 4-2. Аризоне проиграли 72 игру со счётом 3-5 дома. Они подряд проиграли три игры дома Торонто, Кэпс и Аризоне. После чего, сыграли 10 игр и выиграли 8. Поражения Монреалю и Бостону не пустили Тампу в плей-офф.
Ну там скорее Аризону дома надо было побеждать все-таки. Исторически неудобный для Тампы соперник, конечно) Монреаль тогда значительно сильнее был, чем сейчас, первым в конференции шел.
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