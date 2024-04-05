Тарасов получил травму после столкновения с собственным защитником Иржичеком в матче против «Айлендерс»
Даниил Тарасов получил травму после столкновения с защитником Давидом Иржичеком.
«Коламбус» дома уступил «Айлендерс» со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Вратарь «Блю Джекетс» Даниил Тарасов покинул площадку на 18-й минуте первого периода после столкновения со своим одноклубником – 20-летним защитником Давидом Иржичеком.
У игрока травма верхней части тела. Главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан не уточнил, насколько серьезное повреждение получил Тарасов.
«Тяжело видеть то, что произошло с Даниилом. Он так хорошо играл, создавал положительный задел для себя и команды, просто ему не повезло», – сказал Венсан.