Тарасов получил травму после столкновения с собственным защитником Иржичеком в матче против «Айлендерс»

Теги травмы Айлендерс Коламбус НХЛ Паскаль Венсан Даниил Тарасов Давид Иржичек Хоккей

Даниил Тарасов получил травму после столкновения с защитником Давидом Иржичеком.

«Коламбус» дома уступил «Айлендерс» со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вратарь «Блю Джекетс» Даниил Тарасов покинул площадку на 18-й минуте первого периода после столкновения со своим одноклубником – 20-летним защитником Давидом Иржичеком

У игрока травма верхней части тела. Главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан не уточнил, насколько серьезное повреждение получил Тарасов. 

«Тяжело видеть то, что произошло с Даниилом. Он так хорошо играл, создавал положительный задел для себя и команды, просто ему не повезло», – сказал Венсан.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий