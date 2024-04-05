Тарасов получил травму после столкновения с собственным защитником Иржичеком в матче против «Айлендерс»

Даниил Тарасов получил травму после столкновения с защитником Давидом Иржичеком.

«Коламбус» дома уступил « » со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата .

Вратарь «Блю Джекетс» покинул площадку на 18-й минуте первого периода после столкновения со своим одноклубником – 20-летним защитником .

У игрока травма верхней части тела. Главный тренер « » Паскаль Венсан не уточнил, насколько серьезное повреждение получил Тарасов.

«Тяжело видеть то, что произошло с Даниилом. Он так хорошо играл, создавал положительный задел для себя и команды, просто ему не повезло», – сказал Венсан.