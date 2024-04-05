Куликов забил «Оттаве» – 1-й гол в сезоне в 71-м матче. Он помог «Флориде» обновить клубный рекорд – 2 шайбы за 1:37 со старта игры

Теги Оттава Флорида НХЛ Дмитрий Куликов Хоккей

Дмитрий Куликов забил «Оттаве» – 1-й гол в сезоне в 71-м матче.

Защитник «Флориды» отличился на 2-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (6:0), сделав счет 2:0.

«Пантерс» забросили 2 шайбы за 1:37 с начала игры, что стало новым клубным рекордом (автором первого гола стал Ник Казинс). 

На счету Куликова стало 20 (1+19) очков в 71 игре в сезоне при полезности «+12», 

Сегодня 33-летний россиянин (20:31, 5:01 – в меньшинстве, «+3») реализовал единственный бросок в створ. Также он сделал 1 блок и допустил 1 потерю. 

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