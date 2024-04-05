Андрей Коваленко: «Локаут в России – это вообще нереально. У нас хоккей – не бизнес, это дотация. Локаут со стороны хоккеистов – это безумие»

Андрей Коваленко ответил на вопрос, возможен ли локаут в КХЛ.

– По идее, профсоюз должен быть в оппозиции лиги всегда. Мы поняли причины, рассказали о том, почему стали выходить люди… Но, опять же, NHLPA – просто невероятно влиятельная организация. Мы видели, как все это происходило в НХЛ, когда объявлялись локауты. Почему все-таки не удалось у нас сделать что-то подобное?

– Потому что у нас хоккей – это не бизнес, это дотация. То есть мы получали зарплату. Я играл, Василич (Андрей Николишин), Серега (Сергей Гимаев-младший), сейчас хоккеисты играют – это не бизнес, клуб на этом не зарабатывает.

И, я уже много раз об этом говорил, объявлять локаут со стороны хоккеистов – это безумие. Клубы ничего не потеряют.

Спонсоры сохранят свои деньги, клуб сохранит свои деньги: «Не придут на матчи – Бог с ними, ну не выйдут они. Не выйдет первая команда – выведем молодежку, заставим. Будут они играть». Это первое.

Второе – один мой хороший знакомый и игрок, сейчас уже тоже в команде легенд, задал мне вопрос: «Слушай, ну мы готовы. Давай пойдем в локаут. А зарплату мы будем получать?». Я говорю: «Конечно, нет». – «Нет, тогда я не готов. Ты извини. Тогда я пошел играть».

То есть вот это второй ответ вам. Если в 1994 году, когда я был в НХЛ и у нас был локаут, мы разъехались – кто в Европу, кто в Россию…

Еще хочу сказать то, что про бизнес я начал. Локаут в НХЛ – это потеря дохода для клуба, для лиги.

Они не зарабатывают на рекламе, они не зарабатывают на телевидении, они не зарабатывают на атрибутике, вообще ни на чем – то есть они в минусе.

И это надо понимать. У нас такого нет. Поэтому локаут в России – это вообще нереально, – сказал председатель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко в интервью «Скользкому льду».

«Объявлять локаут в КХЛ – это безумие». Коваленко рассказал почти все – даже где профсоюзные деньги игроков