Зислис заявил, что Сергеев из СКА «решил высказать свое мнение». У игрока договор до 2026-го, но он может перейти в «Ак Барс»

Михаил Зислис поделился информацией о переходе Артема Сергеева из СКА.

Ранее появились данные о том, что покинет петербургский клуб и перейдет в « ».

При этом договор и хоккеиста рассчитан до 2026 года.

В этом сезоне Сергеев набрал 10 (2+8) очков при полезности «плюс 19» в 60 матчах Фонбет чемпионата . В плей-офф хоккеист провел 10 игр и отметился 3 (1+2) баллами при полезности «плюс 1».

«Сейчас Роман Ротенберг хочет Михаила Григоренко и . Они же с Плотниковым не очень хорошо расстались в прошлый раз.

Мы знаем ситуацию с Артемом Сергеевым. Человек, который решил там высказать свое мнение, какой-то случился момент, и он сразу быстро ушел в другой клуб.

Опять берешь игроков, которые не будут стоять, молчат, у них свое мнение, особенно у Плотникова», – сказал журналист Михаил Зислис.