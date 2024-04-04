Зислис заявил, что Сергеев из СКА «решил высказать свое мнение». У игрока договор до 2026-го, но он может перейти в «Ак Барс»

Теги Ак Барс СКА КХЛ Сергей Плотников Артем Сергеев Михаил Зислис Роман Ротенберг Хоккей

Михаил Зислис поделился информацией о переходе Артема Сергеева из СКА.

Ранее появились данные о том, что Артем Сергеев покинет петербургский клуб и перейдет в «Ак Барс».

При этом договор СКА и хоккеиста рассчитан до 2026 года.

В этом сезоне Сергеев набрал 10 (2+8) очков при полезности «плюс 19» в 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф хоккеист провел 10 игр и отметился 3 (1+2) баллами при полезности «плюс 1».

«Сейчас Роман Ротенберг хочет Михаила Григоренко и Сергея Плотникова. Они же с Плотниковым не очень хорошо расстались в прошлый раз.

Мы знаем ситуацию с Артемом Сергеевым. Человек, который решил там высказать свое мнение, какой-то случился момент, и он сразу быстро ушел в другой клуб.

Опять берешь игроков, которые не будут стоять, молчат, у них свое мнение, особенно у Плотникова», – сказал журналист Михаил Зислис.

4 комментария
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йозе ищет того, кто не будет говорить, а сразу ему уже в дыню даст.
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Это даже смешнее, чем Спартак при Червиченке.
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Демократия в СКА😂
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В СКА игроки с именем и настоящим характером при Ёзике не заиграют. Удивляюсь тренерам СКА которые молчат и одобряют действия главного. Сколько бабла он им отвалил чтобы они засунули в ж… своё я и терпели его бред.
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