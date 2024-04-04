Зислис заявил, что Сергеев из СКА «решил высказать свое мнение». У игрока договор до 2026-го, но он может перейти в «Ак Барс»
Михаил Зислис поделился информацией о переходе Артема Сергеева из СКА.
Ранее появились данные о том, что Артем Сергеев покинет петербургский клуб и перейдет в «Ак Барс».
При этом договор СКА и хоккеиста рассчитан до 2026 года.
В этом сезоне Сергеев набрал 10 (2+8) очков при полезности «плюс 19» в 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф хоккеист провел 10 игр и отметился 3 (1+2) баллами при полезности «плюс 1».
«Сейчас Роман Ротенберг хочет Михаила Григоренко и Сергея Плотникова. Они же с Плотниковым не очень хорошо расстались в прошлый раз.
Мы знаем ситуацию с Артемом Сергеевым. Человек, который решил там высказать свое мнение, какой-то случился момент, и он сразу быстро ушел в другой клуб.
Опять берешь игроков, которые не будут стоять, молчат, у них свое мнение, особенно у Плотникова», – сказал журналист Михаил Зислис.