Ярушин о Кузнецове в «Тракторе»: «Если прямо сейчас – я против, когда плей-офф – не надо. Кузя, сиди в «Каролине»

Станислав Ярушин против перехода Евгения Кузнецова в «Трактор» по ходу плей-офф.

– Если пофантазировать, то можно в этом «Тракторе» представить ?

– Мы давно не на связи. Он обещал позвонить и на три месяца пропал. Я бы так спросил: «А не помешал бы Кузя этому «Трактору»? Вписался бы он в состав? Или просил бы собрать команду под себя?»

– Как я понимаю, приехал с его подачи.

– Ну да, Кузя дает советы, подсказывает. Зак вообще красавчик. Я вижу, как он сконцентрирован, как работает.

При этом Фукале – душа компании. Захожу я как-то в раздевалку « », и Зак кричит форварду Родуолду, показывая на меня: «Джек, смотри, это русский Адам Сэндлер!»

– Приятно. Но что по Кузнецову? Неужели парень с ЧТЗ не вписался бы в этот «Трактор»?

– Да хрен его знает. Бывает, что приходят звездные игроки и давят на молодежь, закрепощая ее. Это психология, так она работает.

Если бы Кузя прямо сейчас зашел в «Трактор», я был бы противником. Я знаю челябинскую раздевалку, что там сейчас происходит. Кузнецов прямо сейчас сыграл бы плохую историю.

А если бы он пришел в начале сезона, то было бы здорово. Команда строилась бы вокруг Женьки. Он пацан вменяемый, и все звенья были бы выстроены. Но сейчас, когда плей-офф – не надо. Кузя, сиди в «Каролине»! – сказал актер Ярушин.