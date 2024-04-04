Ярушин о Кузнецове в «Тракторе»: «Если прямо сейчас – я против, когда плей-офф – не надо. Кузя, сиди в «Каролине»

Теги Трактор Каролина НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Евгений Кузнецов Зак Фукале Матч ТВ Джек Родуолд Стас Ярушин Хоккей

Станислав Ярушин против перехода Евгения Кузнецова в «Трактор» по ходу плей-офф.

– Если пофантазировать, то можно в этом «Тракторе» представить Евгения Кузнецова?

– Мы давно не на связи. Он обещал позвонить и на три месяца пропал. Я бы так спросил: «А не помешал бы Кузя этому «Трактору»? Вписался бы он в состав? Или просил бы собрать команду под себя?»

– Как я понимаю, Зак Фукале приехал с его подачи.

– Ну да, Кузя дает советы, подсказывает. Зак вообще красавчик. Я вижу, как он сконцентрирован, как работает.

При этом Фукале – душа компании. Захожу я как-то в раздевалку «Трактора», и Зак кричит форварду Родуолду, показывая на меня: «Джек, смотри, это русский Адам Сэндлер!»

– Приятно. Но что по Кузнецову? Неужели парень с ЧТЗ не вписался бы в этот «Трактор»?

– Да хрен его знает. Бывает, что приходят звездные игроки и давят на молодежь, закрепощая ее. Это психология, так она работает.

Если бы Кузя прямо сейчас зашел в «Трактор», я был бы противником. Я знаю челябинскую раздевалку, что там сейчас происходит. Кузнецов прямо сейчас сыграл бы плохую историю.

А если бы он пришел в начале сезона, то было бы здорово. Команда строилась бы вокруг Женьки. Он пацан вменяемый, и все звенья были бы выстроены. Но сейчас, когда плей-офф – не надо. Кузя, сиди в «Каролине»! – сказал актер Ярушин.

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6 комментариев
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Ярушин в каждой бочке затычка. Прилип к хоккеистам — фиг отклеишь.
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Ярушин русский Адам Сендлер?
Никогда так Адама еще не оскорбляли...
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Кузнецов: "Ок, раз Ярушин сказал, пока буду в Каролине"
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А говорят у него рот маленький... Да еще какой большой!!!
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Ответ Dan Boyle
Кузнецов: "Ок, раз Ярушин сказал, пока буду в Каролине"
Ему фиолетово где находиться:ни там ,ни там от него пользы не будет:))
+3
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Злые вы))) Не знаю, мне его подкаст с Кучем очень даже зашел, пересматривал не один раз, во всяком случае я Никиту ни где больше не видел таким "очеловеченым", с юмором, совсем не "угрюм-река" каким он выглядит на площадке). А то что Ярушин понтуется своим панибратством с хоккейными звездами, это отчасти вполне себе стеб.
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