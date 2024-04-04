Александр Кожевников: «Кто хейтит СКА, тот просто завидует. Многие хотят там играть. Никого они не скупают. Григоренко и Плотникову нужен новый вызов»
Александр Кожевников заявил, что СКА завидуют.
Двукратный олимпийский чемпион высказался вероятных переходах Михаила Григоренко и Сергея Плотникова в петербургский клуб.
– СКА подпишет Григоренко и Плотникова?
– Ну хорошо, ждем, когда объявят официально. Здорово, что такие игроки будут выступать в Петербурге. СКА играет в атакующий хоккей, они добавят креатива.
– Питер всех скупает?
– А кого всех? Никого он не скупает. У них ушло большое количество человек, которые по разным причинам (не) заиграли.
А Григоренко с Плотниковым, может, где-то пересидели в ЦСКА. Они там все выиграли, им нужен новый вызов, новые эмоции. Их хорошо знает тренерский штаб.
Плотников уже играл в Петербурге, Григоренко играл в сборной. Там все условия, подход к игрокам, многие хотят играть в СКА, поэтому и идут.
У Григоренко и Плотникова закончился контракт в ЦСКА. Они нашли новую команду.
А кто, как сейчас модно говорить, хейтит СКА, тот просто ему завидует, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Но от григоренко такое конечно удивляет, перешёл в разряд ш и б без достоинства