Александр Кожевников: «Кто хейтит СКА, тот просто завидует. Многие хотят там играть. Никого они не скупают. Григоренко и Плотникову нужен новый вызов»

Александр Кожевников заявил, что СКА завидуют.

Двукратный олимпийский чемпион высказался вероятных переходах и в петербургский клуб.

– СКА подпишет Григоренко и Плотникова?

– Ну хорошо, ждем, когда объявят официально. Здорово, что такие игроки будут выступать в Петербурге. СКА играет в атакующий хоккей, они добавят креатива.

– Питер всех скупает?

– А кого всех? Никого он не скупает. У них ушло большое количество человек, которые по разным причинам (не) заиграли.

А Григоренко с Плотниковым, может, где-то пересидели в ЦСКА. Они там все выиграли, им нужен новый вызов, новые эмоции. Их хорошо знает тренерский штаб.

Плотников уже играл в Петербурге, Григоренко играл в сборной. Там все условия, подход к игрокам, многие хотят играть в СКА, поэтому и идут.

У Григоренко и Плотникова закончился контракт в . Они нашли новую команду.

А кто, как сейчас модно говорить, хейтит СКА, тот просто ему завидует, – сказал двукратный олимпийский чемпион .