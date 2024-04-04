Александр Кожевников: «Кто хейтит СКА, тот просто завидует. Многие хотят там играть. Никого они не скупают. Григоренко и Плотникову нужен новый вызов»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Сергей Плотников Александр Кожевников Михаил Григоренко Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников заявил, что СКА завидуют.

Двукратный олимпийский чемпион высказался вероятных переходах Михаила Григоренко и Сергея Плотникова в петербургский клуб.

– СКА подпишет Григоренко и Плотникова?

– Ну хорошо, ждем, когда объявят официально. Здорово, что такие игроки будут выступать в Петербурге. СКА играет в атакующий хоккей, они добавят креатива.

– Питер всех скупает?

– А кого всех? Никого он не скупает. У них ушло большое количество человек, которые по разным причинам (не) заиграли.

А Григоренко с Плотниковым, может, где-то пересидели в ЦСКА. Они там все выиграли, им нужен новый вызов, новые эмоции. Их хорошо знает тренерский штаб.

Плотников уже играл в Петербурге, Григоренко играл в сборной. Там все условия, подход к игрокам, многие хотят играть в СКА, поэтому и идут.

У Григоренко и Плотникова закончился контракт в ЦСКА. Они нашли новую команду.

А кто, как сейчас модно говорить, хейтит СКА, тот просто ему завидует, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самое прикольное, что Кожевников, Ротен, Медведев и прочие сами не понимают, насколько же они смешны!
+30
-1
+29
СКА как олицетворение всей власти в стране за последние 20 лет. Просто один в один. Все можно, им за это ничего не будет, кругом хейтеры и завистники
+21
-2
+19
Все завидуют не ска, а гениальной мысли их тренера, чего греха таить-то
+6
0
+6
. Любители хоккея хейтят СКА, и они же завидуют этой команде. Кожевников, думай, хотя бы немного, прежде чем говорить. Или спикеров проверяй, на худой конец. Выглядишь, как пацан, который в штаны наделал.
+2
0
+2
Кто хейтит ска тот просто не лижет 😛
+2
0
+2
Ответ Евгений Балюк
а что мешает другим клубам купить, это ещё от игрока зависит где он хочет продолжать карьеру, его силком туда никто не тянет
А у других команд нет столько фарм клубов, чтобы при не надобности можно было спихнуть.
+2
0
+2
Никакой зависти. Нет-нет. Все смеются над тупостью менеджмента и "выдающегося" умом и остротами главного "тренера". Хоккейная публика видит, слышит и все понимает. Всем надоели питерские сопли, то судейство против них не такое, то соперники грубо играют. Надоело ваше нытье и "эксперты-лизуны" на подхвате
+1
0
+1
От кожевы за версту несёт креативом
+1
0
+1
Просто все игроки хотят играть в команде, из которой можно пораньше в отпуск уйти😉
+1
0
+1
Что плотников ш и б давно понятно
Но от григоренко такое конечно удивляет, перешёл в разряд ш и б без достоинства
+1
0
+1
Не заиграли потому что карьеру загубили
0
0
0
а что мешает другим клубам купить, это ещё от игрока зависит где он хочет продолжать карьеру, его силком туда никто не тянет
+1
-1
0
А Плотников на второй виток пошел.
0
0
0
Хейтит, что прям так в методичке и написали?😏
0
0
0
Весь мир вам завидует!!!
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
Самое прикольное, что Кожевников, Ротен, Медведев и прочие сами не понимают, насколько же они смешны!
Я очень завидую и вообще испытываю личную неприязнь, если так можно выразиться..😎😅🔥
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий