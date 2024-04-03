Вашингтон – Тампа-Бэй где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НХЛ 14 апреля
В воскресенье, 14 апреля, сыграют Вашингтон и Тампа-Бэй в рамках регулярного сезона НХЛ.
Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке!
- Игра пройдет на стадионе «Capital One Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вашингтон – Тампа-Бэй
- Начало матча запланировано на 00:30 по московскому времени.
- Дата проведения
- 14 апреля, 00.30, «Capital One Arena»