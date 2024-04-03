Вашингтон – Тампа-Бэй где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НХЛ 14 апреля

Теги Тампа-Бэй Вашингтон НХЛ Хоккей

В воскресенье, 14 апреля, сыграют Вашингтон и Тампа-Бэй в рамках регулярного сезона НХЛ.

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Во сколько играют Вашингтон – Тампа-Бэй

  • Начало матча запланировано на 00:30 по московскому времени.

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Вашингтон – Тампа-Бэй
Дата проведения
14 апреля, 00.30, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
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