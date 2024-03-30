Директор «Сибири»: «Гатиятулин поможет достичь цели, которые ставятся клубу. У него большой опыт работы с командами без большого количества ярких звезд»

Теги Сибирь КХЛ Анвар Гатиятулин Спорт-Экспресс Виктор Меркулов Хоккей

Виктор Меркулов объяснил назначение Анвара Гатиятулина на пост тренера «Сибири».

«Анвар Рафаилович – опытный тренер со своими устоявшимися взглядами. Мы прекрасно понимаем наши возможности на сегодняшний день и экстраполируем их на те цели, которые ставим.

Мы пришли к мнению, что такой тренер, как Гатиятулин, поможет достичь цели, которые ставятся клубу на ближайшее будущее.

У него большой опыт работы с командами без большого количества ярких звезд. Хотя, безусловно, у «Сибири» тоже есть звезды в составе. В то же время он умеет работать с молодыми игроками.

В конце концов, он начинал свой путь с работы детским тренером и работы с «Белыми Медведями» в МХЛ, с которыми добивался неплохих результатов. Дальше он шел наверх шаг за шагом.

В его «Трактор» образца сезона-2017/18 мало кто верил. Но результат был более чем достойный.

Если смотреть глобально, то «Трактор» до сегодняшнего дня добивался таких результатов только с ним же спустя четыре года после его возвращения из Санкт-Петербурга.

Надеемся, что те качества, опыт и знания, которые у него есть, помогут нашей команде добиваться не только результата, но и развития молодых игроков», – сказал спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов.

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10 комментариев
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Ответ ввввввв
Кто бы что ни говорил, но возможно сейчас это лучший вариант для середняка из доступных
Лучший из доступных работает в Югре. Сможете объяснить провал Анвара после бронзы и (уже) успех с тем же составом Заварухина?
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+2
Кто бы что ни говорил, но возможно сейчас это лучший вариант для середняка из доступных
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Ответ T0ughguy
Лучший из доступных работает в Югре. Сможете объяснить провал Анвара после бронзы и (уже) успех с тем же составом Заварухина?
Епанчинсова, по слухам, уже ждут в Витязе, а мы будем заниматься физкультурой.
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Ответ Sever12
Епанчинсова, по слухам, уже ждут в Витязе, а мы будем заниматься физкультурой.
Я не против Вадима, но его уже уходиди за синьку на рабочем месте. Успехов у него не было. Лучшие варианты сидят в помощниках и в вхл, физрук может показать 2 бронзы взятых с весьма средним составом.
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Ответ T0ughguy
Я не против Вадима, но его уже уходиди за синьку на рабочем месте. Успехов у него не было. Лучшие варианты сидят в помощниках и в вхл, физрук может показать 2 бронзы взятых с весьма средним составом.
про увольнение за синьку не слышал. видел и вижу его работу в Югре, в КХЛ он на мой взгляд показался хорошо, Амур играл интересно с днищенским составом, он брал вхл, может и опять возьмёт, сегодня младших спартачей отправили в отпуск, но посмотрим, что Анвар покажет...
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Ответ Sever12
про увольнение за синьку не слышал. видел и вижу его работу в Югре, в КХЛ он на мой взгляд показался хорошо, Амур играл интересно с днищенским составом, он брал вхл, может и опять возьмёт, сегодня младших спартачей отправили в отпуск, но посмотрим, что Анвар покажет...
Да я прикалываюсь, вы же видите противоречащие друг другу комменты, приятно что их читают))) югру действительно уважаю, Гусев игрок был отличный и менеджер от бога, клуб уровня кхл в вышке. В Витязе вашему тренеру делать нечего, так как минимального успеха там не добиться ни с Хартли, ни с Купером, ни с Никитиным. В средняке хоть с какими то финансами можно показать уровень, в той же Сибири, но Витязь - это вылет в пераом раунде если все амулеты сработают, работу тренера оценить будет непросто. А скандал с синькой был действительно, но история давняя, в вышке все доказано результатами.
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Ответ T0ughguy
Да я прикалываюсь, вы же видите противоречащие друг другу комменты, приятно что их читают))) югру действительно уважаю, Гусев игрок был отличный и менеджер от бога, клуб уровня кхл в вышке. В Витязе вашему тренеру делать нечего, так как минимального успеха там не добиться ни с Хартли, ни с Купером, ни с Никитиным. В средняке хоть с какими то финансами можно показать уровень, в той же Сибири, но Витязь - это вылет в пераом раунде если все амулеты сработают, работу тренера оценить будет непросто. А скандал с синькой был действительно, но история давняя, в вышке все доказано результатами.
Ну да, вроде и за, а вроде и нет))). Прям мои мысли изложили, я так хотел чтобы его пригласили поработать в Сибирь, там молодёжь на подходе, а он хорошо раскрывает молодых пацанов, но взяли Анвара.
Что касаемо Витязя согласен полностью, перспектив ноль, но думаю он согласится, так как надо прокладывать дорогу в КХЛ.
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Ответ T0ughguy
Лучший из доступных работает в Югре. Сможете объяснить провал Анвара после бронзы и (уже) успех с тем же составом Заварухина?
Наверное.Заварухин талантливее.как тренер.чем Гатиятулин,тренер-мотиватор хороший.не ныл.что состав не очень.а занялся перестройкой пятерок и в ПО Трактор предстал во всей красе.никто же не верил,что СЮ пройдем.а уж Динамо.я сам не верил.а поди ж ты.как все вышло.Трактор уже минимум 4-й в КХЛ.но сказка продолжается.Заварухин еще пошумит с командой.
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Ответ ввввввв
Кто бы что ни говорил, но возможно сейчас это лучший вариант для середняка из доступных
Есть Юрзинов-мл..думаю.игру Сибири смог бы наладить при любом составе.непонятно.почему он не востребован.
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Ответ ввввввв
Кто бы что ни говорил, но возможно сейчас это лучший вариант для середняка из доступных
Скабелка есть
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