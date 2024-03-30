Директор «Сибири»: «Гатиятулин поможет достичь цели, которые ставятся клубу. У него большой опыт работы с командами без большого количества ярких звезд»

Виктор Меркулов объяснил назначение Анвара Гатиятулина на пост тренера «Сибири».

«Анвар Рафаилович – опытный тренер со своими устоявшимися взглядами. Мы прекрасно понимаем наши возможности на сегодняшний день и экстраполируем их на те цели, которые ставим.

Мы пришли к мнению, что такой тренер, как Гатиятулин, поможет достичь цели, которые ставятся клубу на ближайшее будущее.

У него большой опыт работы с командами без большого количества ярких звезд. Хотя, безусловно, у «Сибири» тоже есть звезды в составе. В то же время он умеет работать с молодыми игроками.

В конце концов, он начинал свой путь с работы детским тренером и работы с «Белыми Медведями» в МХЛ, с которыми добивался неплохих результатов. Дальше он шел наверх шаг за шагом.

В его «Трактор» образца сезона-2017/18 мало кто верил. Но результат был более чем достойный.

Если смотреть глобально, то «Трактор» до сегодняшнего дня добивался таких результатов только с ним же спустя четыре года после его возвращения из Санкт-Петербурга.

Надеемся, что те качества, опыт и знания, которые у него есть, помогут нашей команде добиваться не только результата, но и развития молодых игроков», – сказал спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов.