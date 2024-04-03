Овечкин вышел на чистое 35-е место по числу матчей в истории НХЛ – 1418

Теги Вашингтон Александр Овечкин Люк Ричардсон НХЛ Пэт Вербик Хоккей

Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче с «Баффало» (2:6).

Капитан «Вашингтона» провел 1418-й матч в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 35-е место в истории лиги, обогнав Люка Ричардсона, на счету которого 1417 игр.

34-ю позицию по этому показателю занимает Пэт Вербик (1424 матча). Рекордсмен НХЛ – Патрик Марло (1779).

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 59 (26+33) очков в 71 игре. 

Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 1544 (848+696) баллов.

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7 комментариев
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Ответ Obracham 77
С Мантой и Кузей, скорее всего уже взяли бы место в ПО. Но самая большая ошибка , потеря Орлова, такими защитниками не разбрасываются.
Ну да, Кузя же прекрасно играл до своего ухода, очень помогал команде.
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Так держать Ови 🤘🤘🤘🤘
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У Ови и без голов, что не матч, то достижения! Как говорится наиграл дивиденды…👍
+3
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зря бороду сбрил!
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Ответ Obracham 77
С Мантой и Кузей, скорее всего уже взяли бы место в ПО. Но самая большая ошибка , потеря Орлова, такими защитниками не разбрасываются.
За Орлова спасибо)) я хоть посмеялся
+1
-1
0
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