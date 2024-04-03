Овечкин вышел на чистое 35-е место по числу матчей в истории НХЛ – 1418
Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче с «Баффало» (2:6).
Капитан «Вашингтона» провел 1418-й матч в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 35-е место в истории лиги, обогнав Люка Ричардсона, на счету которого 1417 игр.
34-ю позицию по этому показателю занимает Пэт Вербик (1424 матча). Рекордсмен НХЛ – Патрик Марло (1779).
В нынешнем сезоне Овечкин набрал 59 (26+33) очков в 71 игре.
Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 1544 (848+696) баллов.