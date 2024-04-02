Президент «Динамо» о Миронове: «Андрей, Кудашов и акционеры согласны на продление контракта»

Президент «Динамо» ответил на вопрос, продлят ли контракт с Андреем Мироновым.

У хоккеиста 30 апреля завершается договор с клубом.

«Вчера мы приняли окончательное решение насчет . Оно было и раньше, но зафиналили все именно сейчас.

Андрей, Алексей Николаевич и акционеры согласны на продление контракта.

Состав команды будут определять главный тренер, спортивный директор и совет директоров.

Все согласования пойдут комплексно. Судьба каждого игрока будет определяться с учетом тех контрактов, которые есть сейчас.

У многих игроков соглашения на два-три года. Мы хотим укрепить вратарскую линию и оборону, но это вопросы уже к главному тренеру и спортивному директору», – сказал президент, председатель совета директоров « » Виктор Воронин.

В нынешнем сезоне Миронов провел 66 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 21 (5+16) балл при полезности «плюс 14».