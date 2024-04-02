Президент «Динамо» о Миронове: «Андрей, Кудашов и акционеры согласны на продление контракта»

Теги КХЛ Динамо Андрей Миронов Виктор Воронин Хоккей

Президент «Динамо» ответил на вопрос, продлят ли контракт с Андреем Мироновым.

У хоккеиста 30 апреля завершается договор с клубом.

«Вчера мы приняли окончательное решение насчет Андрея Миронова. Оно было и раньше, но зафиналили все именно сейчас.

Андрей, Алексей Николаевич и акционеры согласны на продление контракта.

Состав команды будут определять главный тренер, спортивный директор и совет директоров.

Все согласования пойдут комплексно. Судьба каждого игрока будет определяться с учетом тех контрактов, которые есть сейчас.

У многих игроков соглашения на два-три года. Мы хотим укрепить вратарскую линию и оборону, но это вопросы уже к главному тренеру и спортивному директору», – сказал президент, председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин.

В нынешнем сезоне Миронов провел 66 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 21 (5+16) балл при полезности «плюс 14».

5 комментариев
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Правильно. И Коновалова с Волковым продлить не забудьте)
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Понятно, минимум сезон лицезреть кудрявое чудо с капитанской нашивкой
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это ещё СКА своё предложение ему не выкатил, там сейчас начнутся массовые закупки с целью точечных усилений😁
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Ответ Пользователь_369
Правильно. И Коновалова с Волковым продлить не забудьте)
А вот этого не надо.
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