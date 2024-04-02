Павел Мойсевич: «СКА будет еще больше претендовать на Кубок Гагарина в следующем сезоне. В команде собрался отличный коллектив»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Павел Мойсевич Хоккей

Павел Мойсевич считает СКА претендентом на Кубок Гагарина в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне петербургская команда уступила «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Роман Ротенберг останется главным тренером СКА. Как вы думаете, удастся взять Кубок Гагарина в следующем сезоне?

– У СКА каждый год цель – победа в Кубке Гагарина.

В главной команде собрался отличный коллектив. Он боевой. Под конец сезона мы хорошо сыгрались.

В следующем году мы будем еще больше претендовать на Кубок, – сказал вратарь СКА Павел Мойсевич.

19 комментариев
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Дай Бог вас опять выкинут из ПО , как бачок из раздевалки .
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Мы стали более лучше претендовать
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какое прекрасное стремление, с каждым годом все больше претендовать на КГ, высказывание в духе Иозе, он точно оценит
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Вылет в третьем раунде, в этом году во втором.
Бог даст в следующем вылетят в первом раунде.
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А через год еще сильнее.
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Через суд выиграют
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К земляку презензий нет. Хороший сезон, Паша
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Ни чего у ска больше не будет , пройдет сезон и результат будет такой же .
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Конечно им разрешили критиковать судей и не платит штрафы.
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Раз, два взяли... Да и снова вылетели из плей офф.
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От всей души желаю СКА, с каждым сезоном, всё больше и больше претендовать на кубок Гагарина))
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С тобой в воротах, без шансов.
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Более лучше одеваться будут.
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СКА это тот отличный коллектив, о котором обычно говорят на собеседовании)))
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Куда уж больше, и судей ругали и письма писали…
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Если сделают перекрёстный с первого раунда, то СКА вылетит сразу, потому что восток сильнее запада.
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нет системы у ска,да и самолетные ноги тянут назад,и график встреч ,все против ска ,окно чемпионское закрылось,и следующий год также бездарно продуют,для побед нужен опытный тренер ,а у команды любитель -тренер посмотревший 800 матчей и собирающий команду по принципу что блестит,клоунада да и только
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