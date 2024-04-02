Павел Мойсевич: «СКА будет еще больше претендовать на Кубок Гагарина в следующем сезоне. В команде собрался отличный коллектив»

Павел Мойсевич считает СКА претендентом на Кубок Гагарина в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне петербургская команда уступила «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Роман Ротенберг останется главным тренером СКА. Как вы думаете, удастся взять Кубок Гагарина в следующем сезоне?

– У СКА каждый год цель – победа в Кубке Гагарина.

В главной команде собрался отличный коллектив. Он боевой. Под конец сезона мы хорошо сыгрались.

В следующем году мы будем еще больше претендовать на Кубок, – сказал вратарь СКА Павел Мойсевич.