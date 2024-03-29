Бобков продлит контракт с «Амуром» на 2 года. Представляющее игрока агентство подтвердило

Теги Амур КХЛ Игорь Бобков Хоккей

Игорь Бобков подпишет новое соглашение с «Амуром» на два года .

33-летний вратарь провел в хабаровской команде прошлый сезон.

На счету Бобкова 44 матча в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ за «Амур», в которых он отражал 93% бросков.

В плей-офф вратарь принял участие во всех шести матчах серии против «Металлурга» (2-4).

«Нами была достигнута договоренность с ХК «Амур» о продлении на 2 года контракта с вратарем Игорем Бобковым.

В ближайшие дни о подписании будет объявлено официально», – сообщает агентство Winners, представляющее интересы игрока.

 

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7 комментариев
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Для долгого похода за кубком нужен второй сильный вратарь. Бобков - это скорее бэкап.
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Ответ Al Al
Быстрее Серебряков вернется назад в Адмирал, чем Амур пойдет за Кубком.
У Амура резкое повышение бюджета и задач. Там готовы Радулову 100+100 насыпать. Задача - кубок Гагарина через два года…
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Ответ Ульян Реактивный
Может уже пора сменить урабатывает на уработал?)))
Это длящийся процесс даже после завершения серии )
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Не факт, что он там будет. Но Амур намерен идти за кубком. ;)
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Для долгого похода за кубком нужен второй сильный вратарь. Бобков - это скорее бэкап.
Быстрее Серебряков вернется назад в Адмирал, чем Амур пойдет за Кубком.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
У Амура резкое повышение бюджета и задач. Там готовы Радулову 100+100 насыпать. Задача - кубок Гагарина через два года…
Согласен про бюджет, но как показывает действительность, с Александром каши уже не сваришь.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Для долгого похода за кубком нужен второй сильный вратарь. Бобков - это скорее бэкап.
Может уже пора сменить урабатывает на уработал?)))
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