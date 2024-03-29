Бобков продлит контракт с «Амуром» на 2 года. Представляющее игрока агентство подтвердило
Игорь Бобков подпишет новое соглашение с «Амуром» на два года .
33-летний вратарь провел в хабаровской команде прошлый сезон.
На счету Бобкова 44 матча в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ за «Амур», в которых он отражал 93% бросков.
В плей-офф вратарь принял участие во всех шести матчах серии против «Металлурга» (2-4).
«Нами была достигнута договоренность с ХК «Амур» о продлении на 2 года контракта с вратарем Игорем Бобковым.
В ближайшие дни о подписании будет объявлено официально», – сообщает агентство Winners, представляющее интересы игрока.