Бобков продлит контракт с «Амуром» на 2 года. Представляющее игрока агентство подтвердило

Игорь Бобков подпишет новое соглашение с «Амуром» на два года .

33-летний вратарь провел в хабаровской команде прошлый сезон.

На счету Бобкова 44 матча в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ за «Амур», в которых он отражал 93% бросков.

В плей-офф вратарь принял участие во всех шести матчах серии против «Металлурга» (2-4).

«Нами была достигнута договоренность с ХК «Амур» о продлении на 2 года контракта с вратарем Игорем Бобковым.

В ближайшие дни о подписании будет объявлено официально», – сообщает агентство Winners, представляющее интересы игрока.