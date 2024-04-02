Кожевников о судействе: «Прекрасно понимаю СКА. Отстают арбитры от игры, нет стандартов. Раньше были ответственные судьи. У главного арбитра КХЛ все хорошо, судя по «юмористическим» передачам»
Александр Кожевников заявил, что понимает высказывание СКА о судействе.
Клуб ранее сообщил, что выиграл суд у КХЛ по штрафу Романа Ротенберга на 500 тысяч рублей. Также команда опротестует штраф Александра Медведева.
«Прекрасно понимаю представителей СКА. Я и сам неоднократно обращал внимание на работу судей.
Тут дело-то вовсе не в конкретной команде, а в системе судейства в целом. Отстают у нас арбитры от игры, разные эпизоды по-разному трактуют. Нет никаких стандартов.
Не знаю, как можно эту проблему решить. Раньше вот были ответственные судьи, которые и сами играли в хоккей, поэтому лучше разбирались, чувствовали игру.
А чего творится с ними сейчас, сказать сложно.
Но, судя по «юмористическим» передачам с участием главного арбитра КХЛ (Алексея Анисимова – прим. Sports), у него все хорошо, он никаких проблем не видит», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Давление газпрома на судей бесследно не пройдёт.
Боюсь представить, что там за кулисами.
Вернемся к 2010-2020, где игроков Ска вообще нельзя было трогать.
как же мы без твоего мнения...