Кожевников о судействе: «Прекрасно понимаю СКА. Отстают арбитры от игры, нет стандартов. Раньше были ответственные судьи. У главного арбитра КХЛ все хорошо, судя по «юмористическим» передачам»

Александр Кожевников заявил, что понимает высказывание СКА о судействе.

Клуб ранее сообщил, что выиграл суд у КХЛ по штрафу Романа Ротенберга на 500 тысяч рублей. Также команда опротестует штраф Александра Медведева.

«Прекрасно понимаю представителей . Я и сам неоднократно обращал внимание на работу судей.

Тут дело-то вовсе не в конкретной команде, а в системе судейства в целом. Отстают у нас арбитры от игры, разные эпизоды по-разному трактуют. Нет никаких стандартов.

Не знаю, как можно эту проблему решить. Раньше вот были ответственные судьи, которые и сами играли в хоккей, поэтому лучше разбирались, чувствовали игру.

А чего творится с ними сейчас, сказать сложно.

Но, судя по «юмористическим» передачам с участием главного арбитра (Алексея Анисимова – прим. Sports), у него все хорошо, он никаких проблем не видит», – сказал двукратный олимпийский чемпион .