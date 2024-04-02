Кожевников о судействе: «Прекрасно понимаю СКА. Отстают арбитры от игры, нет стандартов. Раньше были ответственные судьи. У главного арбитра КХЛ все хорошо, судя по «юмористическим» передачам»

Теги СКА судьи КХЛ Александр Кожевников Алексей Анисимов судья Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников заявил, что понимает высказывание СКА о судействе.

Клуб ранее сообщил, что выиграл суд у КХЛ по штрафу Романа Ротенберга на 500 тысяч рублей. Также команда опротестует штраф Александра Медведева.

«Прекрасно понимаю представителей СКА. Я и сам неоднократно обращал внимание на работу судей.

Тут дело-то вовсе не в конкретной команде, а в системе судейства в целом. Отстают у нас арбитры от игры, разные эпизоды по-разному трактуют. Нет никаких стандартов.

Не знаю, как можно эту проблему решить. Раньше вот были ответственные судьи, которые и сами играли в хоккей, поэтому лучше разбирались, чувствовали игру.

А чего творится с ними сейчас, сказать сложно.

Но, судя по «юмористическим» передачам с участием главного арбитра КХЛ (Алексея Анисимова – прим. Sports), у него все хорошо, он никаких проблем не видит», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

27 комментариев
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Вообще это уже идет какая-то травля с проплаченными актеришками из бывших хоккеистов. В результате, видимо, хотят поставить своих, ручных судей, которые бы судили СКА всегда "правильно"
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+32
Что то мне подсказывает, что это единственный сезон был с честным судейством((
Давление газпрома на судей бесследно не пройдёт.
Боюсь представить, что там за кулисами.
Вернемся к 2010-2020, где игроков Ска вообще нельзя было трогать.
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+27
Ой да ладно, вопрос о системе судейства. Пройди СКА в следующий раунд, говорил бы как хорошо работает судейский корпус. Ну нельзя быть таким продажным, совесть надо иметь. Болельщики ведь тоже не дураки. Неужели ОЧ на побегужках у сынка? Тогда позор.
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Ну ты хоть правила иногда открывай. Не все этикетки на пузырях читать.
+12
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+11
хватит уже лизать
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Надо ещё глубже
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Этот прямо-таки из кожи лезет, старательно отрабатывает копеечку
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Кожевников ну хватить "адвокачничать " за вылет Ска из плей-оффа обвиняя судей в этом ! Они сами себе уши "отморозили " своей невнятной игрой , бессмысленной! Ска ещё держалось на плаву в Чемпионате за счёт игры своего капитана ,который пол- игры не уходил со льда ,а его не стало и всё рухнуло как впереди ,так и в защите !
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А уж какие стендапы у ромки - весь аншлаг обзавидовался)
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дед снова таблетки не принял
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Кожевников в своем подхалимстве уже Скотти Боумен в хоккее
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Ответ Огюст
Кожевников ну хватить "адвокачничать " за вылет Ска из плей-оффа обвиняя судей в этом ! Они сами себе уши "отморозили " своей невнятной игрой , бессмысленной! Ска ещё держалось на плаву в Чемпионате за счёт игры своего капитана ,который пол- игры не уходил со льда ,а его не стало и всё рухнуло как впереди ,так и в защите !
Держались они на плаву не только из Никишина , а то что они по 10 раз играли с Сочи Кунлунями и Витязем
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В футболе Орлов является главным защитником и болельщиком Зенита, чего не скрывает. А в хоккее его заменяет Кожевников.
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И смех и грех!
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Первый сезон, когда Питер судят без подсуживания - и сколько нытья) отвыкли они там от нормального судейства
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Лучше бы язык свой отбелил а то для его команды плей офф давно закончился.
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еще один сверхразум вылез
как же мы без твоего мнения...
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Настанут(вернутся) времена когда можно будет назвать вещи своими именами. А пока смотрим цирк и слушаем клоунов
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Очередной запой, жаль человека.
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проигрывать надо мужественно и без нытья,ни одна команда выбывшая в плей офф то ли ак барс,цска,салават,авангард,и другие,никто не стал плакаться как это сделали в ска,просто позор и стыдоба ,
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Кожевников Александр Викторович в 2024 году стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина! Человек работает, старается, отрабатывает так сказать возложенные на него обязанности честно и ответственно! Президент кабы кого в свою команду не берёт, вы это пожалуйста учитывайте, Граждане!☝️😎
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