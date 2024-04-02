Шестеркин толкнул Кросби в матче с «Питтсбургом». Вратарь «Рейнджерс» отбил 15 из 18 бросков

Теги Питтсбург Рейнджерс Сидни Кросби видео НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин повздорил с Сидни Кросби во время матча НХЛ.

Инцидент произошел во втором периоде игры «Рейнджерс» против «Питтсбурга» (2:5).

Вратарь Игорь Шестеркин принял шайбу за своими воротами, в этот момент Кросби ударил его клюшкой. После этого россиянин толкнул капитана «Питтсбурга».

Судьи не увидели нарушений в данном эпизоде.

В итоге Шестеркин отбил 15 из 18 бросков в этом матче. Две последние шайбы «Питтсбург» забросил в пустые ворота.

Сидни Кросби отметился двумя голами и передачей.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
10 таких эпизодов в каждом матче, обсуждать нечего. А вот проигрыш рейнджеров - неожиданно.
+7
-2
+5
Игорян молодчик,ответил.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий