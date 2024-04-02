Шестеркин толкнул Кросби в матче с «Питтсбургом». Вратарь «Рейнджерс» отбил 15 из 18 бросков
Игорь Шестеркин повздорил с Сидни Кросби во время матча НХЛ.
Инцидент произошел во втором периоде игры «Рейнджерс» против «Питтсбурга» (2:5).
Вратарь Игорь Шестеркин принял шайбу за своими воротами, в этот момент Кросби ударил его клюшкой. После этого россиянин толкнул капитана «Питтсбурга».
Судьи не увидели нарушений в данном эпизоде.
В итоге Шестеркин отбил 15 из 18 бросков в этом матче. Две последние шайбы «Питтсбург» забросил в пустые ворота.
Сидни Кросби отметился двумя голами и передачей.