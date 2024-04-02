Шестеркин толкнул Кросби в матче с «Питтсбургом». Вратарь «Рейнджерс» отбил 15 из 18 бросков

Игорь Шестеркин повздорил с Сидни Кросби во время матча НХЛ.

Инцидент произошел во втором периоде игры « » против « » (2:5).

Вратарь Игорь Шестеркин принял шайбу за своими воротами, в этот момент Кросби ударил его клюшкой. После этого россиянин толкнул капитана «Питтсбурга».

Судьи не увидели нарушений в данном эпизоде.

В итоге Шестеркин отбил 15 из 18 бросков в этом матче. Две последние шайбы «Питтсбург» забросил в пустые ворота.

отметился двумя голами и передачей.