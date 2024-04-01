СКА уделит особое внимание подписанию защитников и может приобрести вратаря в пару к Серебрякову

Теги СКА возможные переходы КХЛ Никита Серебряков Спорт-Экспресс Хоккей

СКА хочет усилить линию обороны в межсезонье.

В нынешнем сезоне команда под руководством Романа Ротенберга заняла второе место в Западной конференции и проиграла «Автомобилисту» (1-4) во втором раунде Кубка Гагарина.

По информации «Спорт-Экспресса», в трансферной кампании питерский клуб особое внимание уделит обороне.

Также СКА рассматривает приобретение еще одного вратаря в пару к Никите Серебрякову.

Ранее появились сведения о том, что защитники Артем Сергеев и Михаил Пашнин покинут СКА.

14 комментариев
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Там вратарей уже на целую пятерку скоро наберется:Матсон,Мойсевич,Плешков...куда еще?)
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Начинать нужно с Роро - его убрать и всё наладится!
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Неужели Набокова хотят забрать?
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Заберите Конюшкова у нас - пара М. Федотов и Конюшков похоронит СКА в первом же раунде))
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Великолепная пятерка вратарей)
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По мне так, лучше бы усилить тренерскую позицию.
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Ответ Бронислав Каминский
Там вратарей уже на целую пятерку скоро наберется:Матсон,Мойсевич,Плешков...куда еще?)
Матссон уходит,Плешков в СКА-Неве основной,Мойсевич сегодня хороший матч провел за 46-х,больше нет.
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Пашнин - 35 лет и 55 млн. - вообще никому не нужен будет, надо в 2 раза снижаться, а то и до 20 миллионов, тогда может кто заберет.
Сергеев - 31 год и 48 миллионов. За условные 30-35 многие захотят его забрать. В целом не плохой защитник.
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В пару к Серебрякову? Типа вдвоем в воротах стоять? Разумное решение.
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Ответ Василий Батарейкин
Начинать нужно с Роро - его убрать и всё наладится!
Или взять ему в штаб наконец таки Йозе Марино...как раз свободен щас
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Ответ Бронислав Каминский
Там вратарей уже на целую пятерку скоро наберется:Матсон,Мойсевич,Плешков...куда еще?)
Да это кошмар) снова можем ждать 700 человек в составе входящих в потолок зарплат ))

Будем снова надеятся, что СКА отлетит в 1/4 и всей хоккейной аудиторией нашей страны - порадуемся от всей души:)
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Ответ BEER FAN #77
Матсона же на выход поставили, а так, небось, и Николаев не потерян для СКА...
Николаев никакого отношения к Ска не имеет. У него контракт на 2 сезона со Спартаком.
А Спартак, как бы мягче сказать: не дружит со Ска. Последний кого отдал Спартак это был Никишин. Но получил Морозова и Мальцева, которые сыграли в этом сезоне. Так что еще не ясно, что лучше
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