СКА уделит особое внимание подписанию защитников и может приобрести вратаря в пару к Серебрякову

СКА хочет усилить линию обороны в межсезонье.

В нынешнем сезоне команда под руководством Романа Ротенберга заняла второе место в Западной конференции и проиграла «Автомобилисту» (1-4) во втором раунде Кубка Гагарина.

По информации «Спорт-Экспресса», в трансферной кампании питерский клуб особое внимание уделит обороне.

Также СКА рассматривает приобретение еще одного вратаря в пару к .

Ранее появились сведения о том, что защитники Артем Сергеев и Михаил Пашнин покинут СКА.