СКА уделит особое внимание подписанию защитников и может приобрести вратаря в пару к Серебрякову
СКА хочет усилить линию обороны в межсезонье.
В нынешнем сезоне команда под руководством Романа Ротенберга заняла второе место в Западной конференции и проиграла «Автомобилисту» (1-4) во втором раунде Кубка Гагарина.
По информации «Спорт-Экспресса», в трансферной кампании питерский клуб особое внимание уделит обороне.
Также СКА рассматривает приобретение еще одного вратаря в пару к Никите Серебрякову.
Ранее появились сведения о том, что защитники Артем Сергеев и Михаил Пашнин покинут СКА.
Сергеев - 31 год и 48 миллионов. За условные 30-35 многие захотят его забрать. В целом не плохой защитник.
Будем снова надеятся, что СКА отлетит в 1/4 и всей хоккейной аудиторией нашей страны - порадуемся от всей души:)
А Спартак, как бы мягче сказать: не дружит со Ска. Последний кого отдал Спартак это был Никишин. Но получил Морозова и Мальцева, которые сыграли в этом сезоне. Так что еще не ясно, что лучше