Пашков о Федотове: «Мы не имеем права так неуважительно относиться к хоккеистам. Иван спас сборную на Олимпиаде, в ответ его «премировали» годом армии и сезоном неудачи»

Теги ЦСКА ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Кубок Гагарина Александр Пашков Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Иван Федотов Хоккей

Александр Пашков считает, что история Ивана Федотова вызывает большие вопросы.

– Что думаете об истории с Федотовым, контракт с которым был расторгнут?

– Вся эта эпопея вызывает большие вопросы и бьет по интересам нашего хоккея. Два года назад этот вратарь по большому счету спас сборную России от неудачи на Олимпиаде, дотянул среднюю команду до серебряных медалей. В ответ его «премировали» годом армии плюс сезоном профессиональной неудачи.

Параллельно на ровном месте мы получили конфликт с ИИХФ, из которого до сих пор не можем вылезти. Я считаю, что эта история не должна остаться без ответа.

– Вы ожидали, что прошедший сезон станет для талантливого вратаря таким неудачным?

– Вратарь – очень специфическое амплуа, многое решает психология. А когда за несколько месяцев ты из героя превращаешься в изгоя, то от психологии никуда не уйти. 

Еще летом стало понятно, что Федотова после армейской службы будет штормить. К сожалению, так и произошло. Мы не имеем права так неуважительно относиться к хоккеистам и хоккею, – сказал олимпийский чемпион. 

Федотов и ЦСКА расторгли контракт. Похоже, все-таки едет в «Филадельфию»

16 комментариев
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Российская действительность.
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Возникает вопрос, почему у нас мигранты не служат в армии РФ? Полно этих граждан, которым нет ещё тридцати, имеют российское гражданство, но не служат. Получается, что закон не один для всех.
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Ответ Alex1104
Что за разговор? Если ты "отслужил" в ЦСКА два года, так что, сейчас всех хоккеистов просто не брать в армию, потому что он хоккеист? Ты конституцию прочитай внимательно, дядя.
Ну, да. Все хоккеисты и отслужили же.
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Почему только Федотова штормит после армии? Все оказываются выбитыми из привычной жизни, кто в 18 лет, кто после Вузов. Другое дело, что Федотов один из тысяч спортсменов оказался лишён привилегии не служить. Нет среди хоккеистов негодных к военной службе, или пусть все служат, или законодательно прописывают эти откосы. Слишком много лазеек непрописанных
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Ответ Alex1104
Все, не все - не имеет значения. Что теперь, если не все убийцы пойманы, то воров можно не ловить? Такая логика?
Нет, не такая. Механизм правового регулирования состоит не только из установления определенного правового режима, но и из реализации обязанностей. Так вот правоприменение не должно носить избирательного характера. Пользуясь Вашим примером, несправедливо из 100 пойманных преступников, совершивших в равных обстоятельствах равные преступления, осудить только одного, отпустив 99. Право - это чуть шире, чем закон.
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Ответ Alex1104
А поймали 100? Да, кстати, а Федотова в тюрьму посадили?
Вы серьезно?
Вы ж сами привели аналогию с преступниками. Вот на Вашем же примере и объяснил.
Хорошо. Давайте, чтоб Вам доступно было: сопоставим сколько хоккеистов уровня сборной и сколько из них служили в ВС.
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Ответ Alex1104
Все, не все - не имеет значения. Что теперь, если не все убийцы пойманы, то воров можно не ловить? Такая логика?
Нет, не такая. Механизм правового регулирования состоит не только из установления определенного правового режима, но и из реализации обязанностей. Так вот правоприменение не должно носить избирательного характера.
Пользуясь Вашим примером, несправедливо из 100 пойманных преступников, совершивших в равных обстоятельствах равные преступления, осудить только одного, отпустив 99.
Право - это чуть шире, чем закон.
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Ответ Alex1104
Кивать на то, что "никто не служил" - так себе аргумент. В отношении Федотова закон нарушен?
Нет, это как раз таки аргумент. В основе лежит принцип равенства перед законом.
Безусловно, Вы правы - я не проверял материалы воинского учета каждого хоккеиста. И могу лишь предположить, что реальных оснований для отсрочки не было не только у Федотова. Не надо говорить о том, что «оформлено». Фиксация факта и его существование в действительности не всегда совпадает. Я не могу допустить, что каждый хоккеист (и тем более призер ОИ) был бы задержан аналогичным образом в случае допущенного нарушения.
Но поскольку именно нарушение Федотова было выявлено (не повезло парню, увы), а у меня нет на руках доказательств, что у других аналогичное нарушение было, готов признать формально Вашу правоту.
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Ответ PEREGRINATOR
Нет, это как раз таки аргумент. В основе лежит принцип равенства перед законом. Безусловно, Вы правы - я не проверял материалы воинского учета каждого хоккеиста. И могу лишь предположить, что реальных оснований для отсрочки не было не только у Федотова. Не надо говорить о том, что «оформлено». Фиксация факта и его существование в действительности не всегда совпадает. Я не могу допустить, что каждый хоккеист (и тем более призер ОИ) был бы задержан аналогичным образом в случае допущенного нарушения. Но поскольку именно нарушение Федотова было выявлено (не повезло парню, увы), а у меня нет на руках доказательств, что у других аналогичное нарушение было, готов признать формально Вашу правоту.
Это популистский аргумент, а не правовой.
Что значит "не повезло"? Его в тюрьму посадили за это? А ведь могли - статья УК допускает
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