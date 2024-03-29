Пашков о Федотове: «Мы не имеем права так неуважительно относиться к хоккеистам. Иван спас сборную на Олимпиаде, в ответ его «премировали» годом армии и сезоном неудачи»

Александр Пашков считает, что история Ивана Федотова вызывает большие вопросы.

– Что думаете об истории с , контракт с которым был расторгнут?

– Вся эта эпопея вызывает большие вопросы и бьет по интересам нашего хоккея. Два года назад этот вратарь по большому счету спас сборную России от неудачи на , дотянул среднюю команду до серебряных медалей. В ответ его «премировали» годом армии плюс сезоном профессиональной неудачи.

Параллельно на ровном месте мы получили конфликт с , из которого до сих пор не можем вылезти. Я считаю, что эта история не должна остаться без ответа.

– Вы ожидали, что прошедший сезон станет для талантливого вратаря таким неудачным?

– Вратарь – очень специфическое амплуа, многое решает психология. А когда за несколько месяцев ты из героя превращаешься в изгоя, то от психологии никуда не уйти.

Еще летом стало понятно, что Федотова после армейской службы будет штормить. К сожалению, так и произошло. Мы не имеем права так неуважительно относиться к хоккеистам и хоккею, – сказал олимпийский чемпион.

Федотов и ЦСКА расторгли контракт. Похоже, все-таки едет в «Филадельфию»