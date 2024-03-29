Пашков о Федотове: «Мы не имеем права так неуважительно относиться к хоккеистам. Иван спас сборную на Олимпиаде, в ответ его «премировали» годом армии и сезоном неудачи»
Александр Пашков считает, что история Ивана Федотова вызывает большие вопросы.
– Что думаете об истории с Федотовым, контракт с которым был расторгнут?
– Вся эта эпопея вызывает большие вопросы и бьет по интересам нашего хоккея. Два года назад этот вратарь по большому счету спас сборную России от неудачи на Олимпиаде, дотянул среднюю команду до серебряных медалей. В ответ его «премировали» годом армии плюс сезоном профессиональной неудачи.
Параллельно на ровном месте мы получили конфликт с ИИХФ, из которого до сих пор не можем вылезти. Я считаю, что эта история не должна остаться без ответа.
– Вы ожидали, что прошедший сезон станет для талантливого вратаря таким неудачным?
– Вратарь – очень специфическое амплуа, многое решает психология. А когда за несколько месяцев ты из героя превращаешься в изгоя, то от психологии никуда не уйти.
Еще летом стало понятно, что Федотова после армейской службы будет штормить. К сожалению, так и произошло. Мы не имеем права так неуважительно относиться к хоккеистам и хоккею, – сказал олимпийский чемпион.
Федотов и ЦСКА расторгли контракт. Похоже, все-таки едет в «Филадельфию»
Вы ж сами привели аналогию с преступниками. Вот на Вашем же примере и объяснил.
Хорошо. Давайте, чтоб Вам доступно было: сопоставим сколько хоккеистов уровня сборной и сколько из них служили в ВС.
Пользуясь Вашим примером, несправедливо из 100 пойманных преступников, совершивших в равных обстоятельствах равные преступления, осудить только одного, отпустив 99.
Право - это чуть шире, чем закон.
Безусловно, Вы правы - я не проверял материалы воинского учета каждого хоккеиста. И могу лишь предположить, что реальных оснований для отсрочки не было не только у Федотова. Не надо говорить о том, что «оформлено». Фиксация факта и его существование в действительности не всегда совпадает. Я не могу допустить, что каждый хоккеист (и тем более призер ОИ) был бы задержан аналогичным образом в случае допущенного нарушения.
Но поскольку именно нарушение Федотова было выявлено (не повезло парню, увы), а у меня нет на руках доказательств, что у других аналогичное нарушение было, готов признать формально Вашу правоту.
Что значит "не повезло"? Его в тюрьму посадили за это? А ведь могли - статья УК допускает