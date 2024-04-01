Быков о СКА: «Иногда стоит упасть, чтобы подняться. Молодая команда с большим потенциалом, будут претендентами на Кубок Гагарина»
Вячеслав Быков поделился мнением о перспективах СКА.
В этом сезоне команда из Санкт-Петербурга заняла второе место в Западной конференции.
СКА уступил «Автомобилисту» во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 1-4.
«Нужно сказать, что каким бы перспективным ни был СКА, это молодая команда. У нее потенциал большой, иногда такие огорчения, как раз придают потом еще больше амбиций для работы над ошибками, двигаться в правильном направлении.
Иногда стоит упасть один раз, чтобы потом подняться и двигаться с большим напором.
Я думаю, что в будущем она будет очень перспективна и одним из претендентов на Кубок», – сказал бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков.
8 074 669 920 минут это в годах выходит 15362,766 лет, или 153 века
Вывод - Роман это нейросеть, но выживет ли сама нейросеть за такой период, покажет время.
Неужели бабло важнее репутации да и бедного родственника вроде не похож.