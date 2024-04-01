Быков о СКА: «Иногда стоит упасть, чтобы подняться. Молодая команда с большим потенциалом, будут претендентами на Кубок Гагарина»

Теги СКА Вячеслав Быков КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Быков поделился мнением о перспективах СКА.

В этом сезоне команда из Санкт-Петербурга заняла второе место в Западной конференции. 

СКА уступил «Автомобилисту» во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 1-4.

«Нужно сказать, что каким бы перспективным ни был СКА, это молодая команда. У нее потенциал большой, иногда такие огорчения, как раз придают потом еще больше амбиций для работы над ошибками, двигаться в правильном направлении.

Иногда стоит упасть один раз, чтобы потом подняться и двигаться с большим напором.

Я думаю, что в будущем она будет очень перспективна и одним из претендентов на Кубок», – сказал бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да вылетели они уже! Хватит обсасывать. Это не сборная страны, это не любимый и лучший клуб страны! У него не самая большая аудитория фанатов. Подмахивайте в кулуарах.
+13
-1
+12
Удивительно много стало Быкова в сми. Комментарии, оценки, мнения. Не иначе к возвращению к тренерской работе готовится.
+2
0
+2
Когда же вы все пилять успокоитесь? Сколько можно обсасывать далеко не единственный клуб в КХЛ. Хоть на хоккейную ветку не заходи, все ладом да сначала.
+2
0
+2
Ответ Ком иль фо
Комментарий удален модератором
Он новых слов то не может добавить в интервью , что он может придумать ) единственное как дальше обходить новые правила лиги
+2
0
+2
Ответ Ком иль фо
Комментарий удален модератором
Это получается 8 074 669 920 минут без учёта рекламы и возможных овертаймов/буллитов
8 074 669 920 минут это в годах выходит 15362,766 лет, или 153 века
Вывод - Роман это нейросеть, но выживет ли сама нейросеть за такой период, покажет время.
+2
0
+2
мне очень это знакомо.партия сказала надо комсомол ответил есть.
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Конечно будут... как и все остальные участники плей-офф. Если попадут.)))
0
0
0
Почему все говорят что это молодая команда твердят одно и тоже 🤦🏻‍♂️авто был по среднему возрасту моложе , ска обычная команда средняя и игра ничем не выделяется , и ни сказать что это прям такая уж атакующая команда,вот Торпедо Северсталь,да выделяются в плане игры да и молодежи тоже
0
0
0
Переспективы атомныи)
0
0
0
Слава ну тебе 64 года, может в таком возрасте не стоит так лизать?
Неужели бабло важнее репутации да и бедного родственника вроде не похож.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий