Кержаков о россиянах в НХЛ: «Всегда верил, что Панарин может стать лучшим в НХЛ. Хочется, чтобы Кучеров забивал, переживаю за «Тампу» и за Василевского»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Кубок Стэнли премьер-лига Россия Александр Кержаков НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Андрей Василевский Чемпионат.com Хоккей

Александр Кержаков поделился мнением об игре Артемия Панарина и Никиты Кучерова.

– Вы болеете за «Рейнджерс» и лично за Панарина. Есть ощущение, что для клуба настал момент взять Кубок Стэнли?

– Так бывает, что команда, которая является фаворитом, иногда вылетает в первом же раунде Кубка Стэнли. Поэтому мне не хочется загадывать настолько вперед. Мне хочется, чтобы все было поступательно и для начала они прошли первый раунд Кубка Стэнли.

– А Панарин проводит самый результативный сезон в карьере.

– С Темой я разговаривал буквально позавчера – поздравлял его с тем, что он покорил рубеж в 100 очков за сезон. Это очень значимая история для хоккеистов НХЛ. Здорово, что он продолжил и в следующем матче снова отметился результативным действием.

Я всегда верил в то, что Артемий может стать лучшим хоккеистом НХЛ. Может быть, я что-то преувеличиваю и отношусь предвзято. Но то, что он делает на площадке – это очень круто.

Из моих личных предпочтений и персоналий еще отмечу Андрея Василевского, потому что очень люблю вратарей в хоккее.

Конечно, переживаю за всех наших в хоккее. Мне очень нравится смотреть, какие сэйвы они совершают. С Василевским мы лично знакомы, и я переживаю за «Тампу» и за Андрея в частности.

Хочется, чтобы Никита Кучеров забивал как можно больше, потому что он несколько сезонов подряд в лидерах, – сказал бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков.

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2 комментария
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Кучеров 2-й на 1 очко от 1 места. 42 шайбы канадец под ним 29 шайб. У него все отлично!!!
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