Тренер «Анахайма» про 0/4 в большинстве в матче с «Кэнакс»: «Это позор. Пытались что-то разыгрывать и ничего не создали»
Тренер «Анахайма» высказался о проблемах команды при игре в большинстве.
В матче с «Ванкувером» калифорнийцы не реализовали ни одной попытки численного преимущества из 4.
В третьем периоде после удаления защитника «Кэнакс» Ноа Джулсена команде ни разу не удалось бросить в створ ворот.
«Это позор. Мы получили численное преимущество за 5 минут до конца игры, но ни разу не попали в створ. Сегодня наши спецбригады не сработали. Думаю, было всего 3 броска в большинстве.
По иронии судьбы, в матче с «Эдмонтоном» счет был 1:6, но там мы забили в большинстве после подправления броска от синей линии. Сегодня пытались что-то разыгрывать и ничего не создали», – сказал Грег Кронин.
В целом в сезоне «Анахайм» занимает 24-е место в НХЛ по эффективности большинства (реализовано 17,5% попыток).
«Дакс» проиграли 4 матча подряд и занимают 30-е место в НХЛ с 52 очками в 75 играх.