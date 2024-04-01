Цыплаков про возможный отъезд в НХЛ: «Ничего не скажу. Пока сам не знаю ничего»

Теги Спартак возможные переходы НХЛ КХЛ Матч ТВ Максим Цыплаков Хоккей

Максим Цыплаков высказался о возможном отъезде в НХЛ.

Ранее агент игрока Александр Черных заявлял об интересе к 25-летнему хоккеисту со стороны 14 клубов НХЛ.

Контракт нападающего со «Спартаком» действует до 30 апреля 2024 года.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Цыплаков набрал 47 (31+16) очков в 65 играх в регулярке. В 11 играх плей‑офф добавил 4 (2+2) балла. 

– По ходу сезона слухи отправляли вас в НХЛ, не планируете прямо сейчас после сезона в «Спартаке» попробовать силы в лучшей лиге мира?

– Ничего не скажу. Пока сам не знаю ничего, – сообщил Цыплаков. 

Агент Цыплакова: «Диванные псевдоэксперты говорили, мол, какой Цыплакову НХЛ. Им уже интересуются не 12, а 14 клубов»

5 комментариев
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А я думаю, что Максу надо пробовать.
Вернуться всегда будет можно.
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Для 3 звена будет полезен многим клубам! Быстрый, сильный, хороший катается, не боится борьбы. В принципе будет полезен многим.
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Нужнен еще сезон. Один сезон не показатель. Тем больше в плей-офф слабенько получилось.
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Да какой ему НХЛ!? Такие в НХЛ играют максимум 13-ым нападающим
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ПО провёл откровенно слабо, много удалялся не по делу, сыроват ещё для НХЛ...
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