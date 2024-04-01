Цыплаков про возможный отъезд в НХЛ: «Ничего не скажу. Пока сам не знаю ничего»

Максим Цыплаков высказался о возможном отъезде в НХЛ.

Ранее агент игрока Александр Черных заявлял об интересе к 25-летнему хоккеисту со стороны 14 клубов НХЛ.

Контракт нападающего со «Спартаком» действует до 30 апреля 2024 года.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Цыплаков набрал 47 (31+16) очков в 65 играх в регулярке. В 11 играх плей‑офф добавил 4 (2+2) балла.

– По ходу сезона слухи отправляли вас в НХЛ, не планируете прямо сейчас после сезона в «Спартаке» попробовать силы в лучшей лиге мира?

– Ничего не скажу. Пока сам не знаю ничего, – сообщил Цыплаков.

Агент Цыплакова: «Диванные псевдоэксперты говорили, мол, какой Цыплакову НХЛ. Им уже интересуются не 12, а 14 клубов»