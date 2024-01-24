Агент Цыплакова: «Диванные псевдоэксперты говорили, мол, какой Цыплакову НХЛ. Им уже интересуются не 12, а 14 клубов»
Агент Максима Цыплакова заявил об интересе к игроку со стороны 14 клубов НХЛ.
Нападающий «Спартака» забросил четыре шайбы в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Динамо» (6:3).
Цыплаков набрал 41 (29+12) балл за результативность в 54 играх чемпионата.
– Максим Цыплаков стал автором самого быстрого покера в истории КХЛ со старта матча. В чем причины его такой вдохновляющей игры в этом сезоне?
– Он уже давно прогрессировал, но раньше не всегда получал нужное доверие.
Давно было видно, что этот хоккеист может показывать достойную игру и давать результат.
– На матче с «Динамо» присутствовал скаут «Рейнджерс», который смотрел за игрой Цыплакова?
– Да, я могу это подтвердить. Мы встречались за день до игры и пообщались, но я сказал, что все решения будем принимать после окончания сезона КХЛ.
Кроме того, мы общались и с другими скаутами. Но Максим хочет сконцентрироваться на игре за «Спартак».
– Цыплаковым действительно интересуются 12 клубов НХЛ?
– Это не шутка. Диванные псевдоэксперты говорили, мол, какой Цыплакову НХЛ. То же самое они заявляли про Дмитрия Воронкова.
И я могу подтвердить, что Цыплаковым уже интересуются не 12, а 14 клубов НХЛ, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.