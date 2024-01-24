Агент Цыплакова: «Диванные псевдоэксперты говорили, мол, какой Цыплакову НХЛ. Им уже интересуются не 12, а 14 клубов»

Агент Максима Цыплакова заявил об интересе к игроку со стороны 14 клубов НХЛ.

Нападающий « » забросил четыре шайбы в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Динамо» (6:3).

Цыплаков набрал 41 (29+12) балл за результативность в 54 играх чемпионата.

– стал автором самого быстрого покера в истории со старта матча. В чем причины его такой вдохновляющей игры в этом сезоне?

– Он уже давно прогрессировал, но раньше не всегда получал нужное доверие.

Давно было видно, что этот хоккеист может показывать достойную игру и давать результат.

– На матче с «Динамо» присутствовал скаут « », который смотрел за игрой Цыплакова?

– Да, я могу это подтвердить. Мы встречались за день до игры и пообщались, но я сказал, что все решения будем принимать после окончания сезона КХЛ.

Кроме того, мы общались и с другими скаутами. Но Максим хочет сконцентрироваться на игре за «Спартак».

– Цыплаковым действительно интересуются 12 клубов НХЛ?

– Это не шутка. Диванные псевдоэксперты говорили, мол, какой Цыплакову НХЛ. То же самое они заявляли про Дмитрия Воронкова.

И я могу подтвердить, что Цыплаковым уже интересуются не 12, а 14 клубов НХЛ, – сказал представитель хоккеиста .