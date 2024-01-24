Агент Цыплакова: «Диванные псевдоэксперты говорили, мол, какой Цыплакову НХЛ. Им уже интересуются не 12, а 14 клубов»

Теги Спартак Рейнджерс НХЛ КХЛ Александр Черных Максим Цыплаков Хоккей

Агент Максима Цыплакова заявил об интересе к игроку со стороны 14 клубов НХЛ.

Нападающий «Спартака» забросил четыре шайбы в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Динамо» (6:3).

Цыплаков набрал 41 (29+12) балл за результативность в 54 играх чемпионата.

Максим Цыплаков стал автором самого быстрого покера в истории КХЛ со старта матча. В чем причины его такой вдохновляющей игры в этом сезоне?

– Он уже давно прогрессировал, но раньше не всегда получал нужное доверие.

Давно было видно, что этот хоккеист может показывать достойную игру и давать результат.

– На матче с «Динамо» присутствовал скаут «Рейнджерс», который смотрел за игрой Цыплакова?

– Да, я могу это подтвердить. Мы встречались за день до игры и пообщались, но я сказал, что все решения будем принимать после окончания сезона КХЛ.

Кроме того, мы общались и с другими скаутами. Но Максим хочет сконцентрироваться на игре за «Спартак».

– Цыплаковым действительно интересуются 12 клубов НХЛ?

– Это не шутка. Диванные псевдоэксперты говорили, мол, какой Цыплакову НХЛ. То же самое они заявляли про Дмитрия Воронкова.

И я могу подтвердить, что Цыплаковым уже интересуются не 12, а 14 клубов НХЛ, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жамнов - диванный эксперт. Зопесал
+6
0
+6
В НХЛ он ещё не заиграл, можно пока не разворачивать диван :)
+2
0
+2
агент понятно интерес к клиенту подогревает но нхл это совсем другой уровень.
+1
-1
0
Хорошими игроками интересуются все клубы, без исключений, иначе скаутов уволят за неисполнение обязанностей. Есть куда расти, раз половине лиги по барабану.
0
0
0
А чего не все 32 клуба? ))))) Это ж самородок ! Новый Гретцки ! Ему цены в НХЛ не будет )
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий