Терещенко о словах Лехконена про злящихся на Овечкина игроков «Вашингтона»: «Все равно, что финны говорят. Наш парень играет в Америке и всем говорит, что он патриот, – это здорово!»

Теги Вашингтон Алексей Терещенко Александр Овечкин НХЛ Исмо Лехконен Чемпионат.com Хоккей

Алексей Терещенко прокомментировал слова Исмо Лехконена об Александре Овечкине.

«Мне кажется, все следят за этим. Все смотрят, все ожидают. Просто немножко нам надо чуть поспокойнее к этому относиться, и все будет нормально. А там все равно, что финны говорят. Абсолютно.

Наш парень, россиян, который играет в Америке и всем говорит, что он патриот, – это здорово! В нынешней ситуации это очень важно», – заявил трехкратный чемпион мира.

Исмо Лехконен считает, что погоня Овечкина за рекордом Гретцки плохо влияет на «Вашингтон»: «Думаю, некоторые игроки злятся, но ничего не говорят»

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