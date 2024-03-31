Терещенко о словах Лехконена про злящихся на Овечкина игроков «Вашингтона»: «Все равно, что финны говорят. Наш парень играет в Америке и всем говорит, что он патриот, – это здорово!»
Алексей Терещенко прокомментировал слова Исмо Лехконена об Александре Овечкине.
«Мне кажется, все следят за этим. Все смотрят, все ожидают. Просто немножко нам надо чуть поспокойнее к этому относиться, и все будет нормально. А там все равно, что финны говорят. Абсолютно.
Наш парень, россиян, который играет в Америке и всем говорит, что он патриот, – это здорово! В нынешней ситуации это очень важно», – заявил трехкратный чемпион мира.
Исмо Лехконен считает, что погоня Овечкина за рекордом Гретцки плохо влияет на «Вашингтон»: «Думаю, некоторые игроки злятся, но ничего не говорят»