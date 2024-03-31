КХЛ об участии игроков в ЧМ во время Кубка Гагарина: «В случае вызова в сборную, решение останется за хоккеистом в зависимости от договоренностей с клубом и федерацией»

Решение об участии в ЧМ во время плей-офф КХЛ останется за хоккеистами.

Об этом сообщили в пресс‑службе КХЛ.

Ранее стало известно, что со следующего сезона в лиге будут проводить матчи до 31 мая. Чемпионат мира проводится ИИХФ ежегодно в мае.

– Какого числа теперь будет стартовать сезон?

– Дата старта чемпионата КХЛ будет установлена при разработке календаря, учитывая все необходимые детали.

– Что делать иностранцам в мае, если они с клубом КХЛ вышли в финал Кубка Гагарина, но их вызвали в сборные на чемпионат мира?

– В случае вызова игрока в сборную для участия в чемпионате мира во время проведения игр Кубка Гагарина, решение останется за самим игроком в зависимости от его договоренностей с клубом и федерацией хоккея своей страны, – сообщили в пресс‑службе Фонбет Чемпионата КХЛ.