КХЛ об участии игроков в ЧМ во время Кубка Гагарина: «В случае вызова в сборную, решение останется за хоккеистом в зависимости от договоренностей с клубом и федерацией»

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Решение об участии в ЧМ во время плей-офф КХЛ останется за хоккеистами.

Об этом сообщили в пресс‑службе КХЛ.

Ранее стало известно, что со следующего сезона в лиге будут проводить матчи до 31 мая. Чемпионат мира проводится ИИХФ ежегодно в мае. 

– Какого числа теперь будет стартовать сезон?

– Дата старта чемпионата КХЛ будет установлена при разработке календаря, учитывая все необходимые детали.

– Что делать иностранцам в мае, если они с клубом КХЛ вышли в финал Кубка Гагарина, но их вызвали в сборные на чемпионат мира?

– В случае вызова игрока в сборную для участия в чемпионате мира во время проведения игр Кубка Гагарина, решение останется за самим игроком в зависимости от его договоренностей с клубом и федерацией хоккея своей страны, – сообщили в пресс‑службе Фонбет Чемпионата КХЛ.

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14 комментариев
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Плевать уже как то на эти чемпионаты мира. Турнир, который превратился в полную необъективщину без одной из сильнейших сборных в мире. Даже если когда-нибудь вернут нас, этот турнир уже не вернет к себе прежнюю популярность после таких мерзких поступков по отношению к мировому спорту. Так что надо развивать свою лигу и наслаждаться ей, тем более что с каждым годом все интереснее и интереснее складывается турнир
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+12
При составлении контрактов надо прописывать, что плей-офф важнее ЧМ
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+5
Ответ Maxim Novicov
когда эта одна из лучших сборных что-то выигрывала, в частности на уровне турниров со всеми лучшими игроками?
а Бразилия в футболе это ведущая сборная? так вот они тоже последний раз выигрывали чм 22 года назад
+6
-1
+5
Ответ ввввввв
Плевать уже как то на эти чемпионаты мира. Турнир, который превратился в полную необъективщину без одной из сильнейших сборных в мире. Даже если когда-нибудь вернут нас, этот турнир уже не вернет к себе прежнюю популярность после таких мерзких поступков по отношению к мировому спорту. Так что надо развивать свою лигу и наслаждаться ей, тем более что с каждым годом все интереснее и интереснее складывается турнир
интерес если и упал, то только со стороны России. Арены до сих заполнены. До ЧМ этого года еще полтора месяца, но многие игры распроданы
+10
-8
+2
Ответ filipoksr
интерес если и упал, то только со стороны России. Арены до сих заполнены. До ЧМ этого года еще полтора месяца, но многие игры распроданы
Интерес упал ещё до отстранения России. Составы сильные там редко собираются у сборных.
+2
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+2
Ответ ввввввв
Плевать уже как то на эти чемпионаты мира. Турнир, который превратился в полную необъективщину без одной из сильнейших сборных в мире. Даже если когда-нибудь вернут нас, этот турнир уже не вернет к себе прежнюю популярность после таких мерзких поступков по отношению к мировому спорту. Так что надо развивать свою лигу и наслаждаться ей, тем более что с каждым годом все интереснее и интереснее складывается турнир
когда эта одна из лучших сборных что-то выигрывала, в частности на уровне турниров со всеми лучшими игроками?
+10
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+1
Ответ amurseff03
ОИ золото и серебро.
Без игроков НХЛ
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Ответ Сергей Фетисов
Интересно кого вызовут на Ч.М.?Только если в сб.Казахстана из Магнитки.Весело тогда им будет!!!
Из Авто тоже могут двух ”казахстанцев” вызвать.
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Ответ Макс Фет
а Бразилия в футболе это ведущая сборная? так вот они тоже последний раз выигрывали чм 22 года назад
в футболе претендентов на медали несколько больше. Бразилия, к слову, за это время взяла по паре Копа Америка и Кубков конфедераций, молодежка тоже выигрывала ЧМ своей возрастной категории не так давно
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