Адамчук покинет «Ак Барс». На защитника претендует ряд клубов КХЛ (Metaratings)

Защитник Кирилл Адамчук покинет «Ак Барс» по истечении контракта.

Как сообщает Metaratings, стороны не смогли договориться об условиях нового соглашения.

На игрока претендует ряд клубов КХЛ, как с Запада, так и с Востока.

Срок соглашения с « » истекает 30 апреля.

В сезоне-2023/24 на счету 29-летнего защитника 4 (0+4) очка в 50 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+2».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 2 игры и сделал 1 передачу при полезности «+1».