Адамчук покинет «Ак Барс». На защитника претендует ряд клубов КХЛ (Metaratings)

Теги Ак Барс возможные переходы КХЛ Кирилл Адамчук Хоккей

Защитник Кирилл Адамчук покинет «Ак Барс» по истечении контракта.

Как сообщает Metaratings, стороны не смогли договориться об условиях нового соглашения.

На игрока претендует ряд клубов КХЛ, как с Запада, так и с Востока.

Срок соглашения Кирилла Адамчука с «Ак Барсом» истекает 30 апреля.

В сезоне-2023/24 на счету 29-летнего защитника 4 (0+4) очка в 50 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+2».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 2 игры и сделал 1 передачу при полезности «+1».

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29 комментариев
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У него по контракту 17 лямов вроде, не понимаю за что Юдину и Лямкину положили по 45-55. Ещё и Журавлёв наверняка больше получает. П*ц одним словом.
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Вот я даже не знаю, хорошо это или нет)
Надо будет искать нового защитника с концовкой фамилии на ЧУК, нельзя изменять традициям :)
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+3
Ответ Mac Miller
У него по контракту 17 лямов вроде, не понимаю за что Юдину и Лямкину положили по 45-55. Ещё и Журавлёв наверняка больше получает. П*ц одним словом.
Юдин и Лямкин имеют и катание лучше , и чувство и качество паса!Кирилл, к сожалению, может только играть в шкаф.Шкаф со среднем катанием, и почти минутой штрафа в среднем за матч. Игрок нормальный для третей пары,но скорее всего ему просто предлагают по более к ЗП, так как есть несколько команды испытывающие дефицит защитников, а Ак барс на врядли будет ему предлагать повышение, у Ак барса есть в системе люди за "еду".Евсеев, Альметкин да и тот же Князев. Педан ушел и ничего страшного, Захарчук уходил и ничего страшного и Адамчук не велика потеря.Тем более тут скорее всего ситуация когда все будут довольны
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Читаю комменты и просто ржу над этим srs- -он всегда сам с собой беседует... 😄😄😄
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Ответ Ильназ Галлямов
у Юдина и Лямкина хоть показатели на много лучше чем у Адамчука.
тут да! но игроки плохие, согласитесь...
+2
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радостная новость! это не защитник, просто получатель денег
+2
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Ответ Алексей Чугуев
Вот я даже не знаю, хорошо это или нет) Надо будет искать нового защитника с концовкой фамилии на ЧУК, нельзя изменять традициям :)
Сразу видно, что в АкБарсе нет Системы!
Переименуйте кого-нить, делов-то!
Ну или пригласите _его_, дух в раздевалке поднимите заодно 😉
+1
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+1
Ответ Олег В.
Сразу видно, что в АкБарсе нет Системы! Переименуйте кого-нить, делов-то! Ну или пригласите _его_, дух в раздевалке поднимите заодно 😉
у нас мажорик в генмене! команде хана
+1
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+1
Ответ Mac Miller
У него по контракту 17 лямов вроде, не понимаю за что Юдину и Лямкину положили по 45-55. Ещё и Журавлёв наверняка больше получает. П*ц одним словом.
Да, журавль получает больше. Данила хуже даже Мусина
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Ответ Mac Miller
И что такого показал Князев? Такой же как и Журавлёв.
Знаете что он показал?)..вернее в чем разница? Угадаете с трех попыток) ???кончается на РАСТ, начинается на ВОЗ.
Молодой может еще добавить а старый только сбавить. Князев первый сезон приехал, контракт не большой,возраст лучше.В таком возрасте еще и прибавить может, и мобильность выше, и травматичность меньше и восстановление быстрее
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Ответ Яяя Яяя
Читаю комменты и просто ржу над этим srs- -он всегда сам с собой беседует... 😄😄😄
реально он сам с собой говорит😂
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Ответ wolf 100
такое очущение как прибабахнутый
Лукоянова можно и продлить, но на двусторонней основе. Это определенно поможет вернуться сильнее
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Ответ wolf 100
такое очущение как прибабахнутый
Ага, на полголовы... Может быть даже и на всю голову...
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Ответ Яяя Яяя
Читаю комменты и просто ржу над этим srs- -он всегда сам с собой беседует... 😄😄😄
такое очущение как прибабахнутый
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Ответ srs
А что если подъедет Хартли, переквалифицирует Ковальчука в защитника и поставит за музыку отвечать в раздевалке
Хотя Боб конечно большой фанат творчества Зарипова
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Ответ Яяя Яяя
Читаю комменты и просто ржу над этим srs- -он всегда сам с собой беседует... 😄😄😄
А что если подъедет Хартли, переквалифицирует Ковальчука в защитника и поставит за музыку отвечать в раздевалке
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Ответ ilya1809
Юдин и Лямкин имеют и катание лучше , и чувство и качество паса!Кирилл, к сожалению, может только играть в шкаф.Шкаф со среднем катанием, и почти минутой штрафа в среднем за матч. Игрок нормальный для третей пары,но скорее всего ему просто предлагают по более к ЗП, так как есть несколько команды испытывающие дефицит защитников, а Ак барс на врядли будет ему предлагать повышение, у Ак барса есть в системе люди за "еду".Евсеев, Альметкин да и тот же Князев. Педан ушел и ничего страшного, Захарчук уходил и ничего страшного и Адамчук не велика потеря.Тем более тут скорее всего ситуация когда все будут довольны
И что такого показал Князев? Такой же как и Журавлёв.
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Ответ ilya1809
Юдин и Лямкин имеют и катание лучше , и чувство и качество паса!Кирилл, к сожалению, может только играть в шкаф.Шкаф со среднем катанием, и почти минутой штрафа в среднем за матч. Игрок нормальный для третей пары,но скорее всего ему просто предлагают по более к ЗП, так как есть несколько команды испытывающие дефицит защитников, а Ак барс на врядли будет ему предлагать повышение, у Ак барса есть в системе люди за "еду".Евсеев, Альметкин да и тот же Князев. Педан ушел и ничего страшного, Захарчук уходил и ничего страшного и Адамчук не велика потеря.Тем более тут скорее всего ситуация когда все будут довольны
Адамчук обуза для команды! не отрабатывает своё, только проблы! свои есть за эти деньги!
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Ответ srs
Если кого и возвращать то скорее микст Усы, Капитан Татарстан и Степка-Татарин
А то там с кандидатами для рулежки капитальнейшая бяда. Експерименты кошмарные, хуже придумать сложно
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Ответ srs
С усами вообще конечно осталось чувство недосказанности
Если кого и возвращать то скорее микст Усы, Капитан Татарстан и Степка-Татарин
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Ответ srs
Билл все же негодяй... полсезона прокачивал’ контракт Юды. Который у усов Знарока уже всерьез начал попадать под ротацию. Мог не доиграть за барсов после дедлайна. Там же был руководитель меньшинства Лукаяша. Большинство Автомобилистов выиграло с заметным преимуществом
С усами вообще конечно осталось чувство недосказанности
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Ответ Ксения Гусева
тут да! но игроки плохие, согласитесь...
Цена-качество ни то
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Первый раз, что ли? Сдюжите. ✊
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косячник он всё по делу.
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