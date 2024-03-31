Адамчук покинет «Ак Барс». На защитника претендует ряд клубов КХЛ (Metaratings)
Защитник Кирилл Адамчук покинет «Ак Барс» по истечении контракта.
Как сообщает Metaratings, стороны не смогли договориться об условиях нового соглашения.
На игрока претендует ряд клубов КХЛ, как с Запада, так и с Востока.
Срок соглашения Кирилла Адамчука с «Ак Барсом» истекает 30 апреля.
В сезоне-2023/24 на счету 29-летнего защитника 4 (0+4) очка в 50 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+2».
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 2 игры и сделал 1 передачу при полезности «+1».
Надо будет искать нового защитника с концовкой фамилии на ЧУК, нельзя изменять традициям :)
Переименуйте кого-нить, делов-то!
Ну или пригласите _его_, дух в раздевалке поднимите заодно 😉
Молодой может еще добавить а старый только сбавить. Князев первый сезон приехал, контракт не большой,возраст лучше.В таком возрасте еще и прибавить может, и мобильность выше, и травматичность меньше и восстановление быстрее