Кучеров в матче против «Айлендерс»: 2 передачи, 8 бросков в створ и 1 в перекладину за 20:18. У него 126 очков в 72 играх – до личного рекорда осталось 2

Теги Айлендерс Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров набрал 0+2 в матче с «Айлендерс».

Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в игре против клуба с Лонг-Айленда (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ. 

На счету россиянина 126 (42+84) очков в 72 играх в текущем сезоне. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров. 

Текущий результат по очкам – второй в истории «Тампы» и третий среди россиян в НХЛ. Никите осталось 2 очка до повторения своих же рекордов (128 баллов в сезоне-2018/19, второе место среди россиян у Александра Могильного – 127 очков в 77 играх, 1992/93). 

Текущий результат Кучерова по передачам – второй в истории «Тампы», а также среди россиян в НХЛ. Никите осталось 3 ассиста до повторения своих же рекордов (87 передач в 82 играх в сезоне-2018/19). 

Сегодня нападающий (20:18, 1:53 – в большинстве, «+1») нанес 8 бросков в створ и 3 мимо (из них один в перекладину), применил 1 силовой прием и сделал 2 перехвата. 

21 комментарий
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В перекладину это, конечно, зря. Абсолютно пустые ворота были.
+22
-1
+21
19 очков до Венсана Лекавалье в списке лучших бомбардиров "Тампы".
Выше только Стэмкос и Сан-Луи.
+18
0
+18
Ответ Барин
В перекладину это, конечно, зря. Абсолютно пустые ворота были.
Остаётся только надеяться, что всё вернётся чуть попозже, например в матче с Торонто)) ну или в ПО)))
+13
0
+13
Немного просел Никита по реализации бросков. По сезону у него 14,8%, с января уже 13,8%. По сезону у Кучерова кстати реализация больше чем у Макдэвида (12,3) и Маккинона (13,1).
+8
0
+8
Никита, надо за 130-ть. Не спим, болеем, ждем.
+7
0
+7
Как красиво Никита разыгрывает. Это прямо ну очень-очень:)
+7
-1
+6
Кучеров в сборной СССР играл бы в 1-2 тройке. Второе видео - промах лучше чем гол). Размотали в хлам защитников
+5
0
+5
Надо прибавить Кучу чтобы остаться впереди Маккинона и Макдевида.
+4
0
+4
Ответ dalmolchun
Кучеров в сборной СССР играл бы в 1-2 тройке. Второе видео - промах лучше чем гол). Размотали в хлам защитников
Куч очень похож на Макарова из второй половины 80-х. У Сергея реализация правда была получше, а выход 1 на 1 почти всегда заканчивался взятием ворот. Но вратари и амуниция были конечно другими
+4
-1
+3
Сражение Кучерова, Маккиннона и Макдэвида за Арт Росс в этом сезоне напоминает борьбу за чемпионство в АПЛ между Ливерпулем, Арсеналом и Манчестер Сити!

И если продолжать этот логический ряд, то Кучеров - это, скорее, Ливерпуль, Маккиннон - это Арсенал, а в роли Манчестер Сити выступает, пожалуй, Макдэвид. Хотя, конечно же, все подобные аналогии условны и субъективны.
+3
-1
+2
Ответ Данияр Мухамадеев
Комментарий скрыт
Хорошо горишь.....
+3
-1
+2
Феномен
+6
-5
+1
Ответ Vankouver
Сражение Кучерова, Маккиннона и Макдэвида за Арт Росс в этом сезоне напоминает борьбу за чемпионство в АПЛ между Ливерпулем, Арсеналом и Манчестер Сити! И если продолжать этот логический ряд, то Кучеров - это, скорее, Ливерпуль, Маккиннон - это Арсенал, а в роли Манчестер Сити выступает, пожалуй, Макдэвид. Хотя, конечно же, все подобные аналогии условны и субъективны.
"Куч - это Ливерпуль" мне нравится))
хотя, наверное, Тампа через Глейзеров больше с Манчестер Юнайтед может соотноситься
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Ответ Данияр Мухамадеев
Комментарий скрыт
Потому что игра с Утками уже была сделана. Если бы преимущество было в одну шайбу, то Мака по-любому выпустили бы на пустые. Не чтобы нашакалить, а чтобы закрыть игру. Как и Никиту для этого выпускают.
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Ответ Данияр Мухамадеев
Макди довольно редко в этом сезоне выходит играть при пустых воротах соперника,в отличии от Кучерова, который со льда в таких случаях не уходит несмотря на инертную игру в защите.Думаю, ответ на вопрос,кто шакалит, лежит на поверхности))
А почему у тебя в прошиле указано пол-женщина? Давно ты женщиной стал? Вроде раньше был великолепные 60 голов Стэмкоса?
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Ответ Vankouver
Сражение Кучерова, Маккиннона и Макдэвида за Арт Росс в этом сезоне напоминает борьбу за чемпионство в АПЛ между Ливерпулем, Арсеналом и Манчестер Сити! И если продолжать этот логический ряд, то Кучеров - это, скорее, Ливерпуль, Маккиннон - это Арсенал, а в роли Манчестер Сити выступает, пожалуй, Макдэвид. Хотя, конечно же, все подобные аналогии условны и субъективны.
Если проводить такую аналогию - то Куч "Никогда не будет один"!
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