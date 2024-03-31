Кучеров в матче против «Айлендерс»: 2 передачи, 8 бросков в створ и 1 в перекладину за 20:18. У него 126 очков в 72 играх – до личного рекорда осталось 2

Никита Кучеров набрал 0+2 в матче с «Айлендерс».

Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в игре против клуба с Лонг-Айленда (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

На счету россиянина 126 (42+84) очков в 72 играх в текущем сезоне. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров.

Текущий результат по очкам – второй в истории «Тампы» и третий среди россиян в НХЛ. Никите осталось 2 очка до повторения своих же рекордов (128 баллов в сезоне-2018/19, второе место среди россиян у Александра Могильного – 127 очков в 77 играх, 1992/93).

Текущий результат по передачам – второй в истории « », а также среди россиян в . Никите осталось 3 ассиста до повторения своих же рекордов (87 передач в 82 играх в сезоне-2018/19).

Сегодня нападающий (20:18, 1:53 – в большинстве, «+1») нанес 8 бросков в створ и 3 мимо (из них один в перекладину), применил 1 силовой прием и сделал 2 перехвата.