Игроки «Бостона» 10 раз блокировали броски Овечкина в матче против «Вашингтона». В овертайме – 4 раза

Игроки «Бостона» 10 раз блокировали броски Овечкина в матче с «Вашингтоном».

Капитан «Кэпиталс» остался без набранных очков в матче регулярного чемпионата с «Брюинс» (2:3 Б).

Россиянин (21:55, 7:36 – в большинстве) нанес 3 броска в створ ворот, еще один прошел мимо. Еще 10 попыток броска завершились блоками игроков « ».

Из них 3 сделал защитник , 2 – защитник , по 1 – защитники Эндрю Пик и , форварды Чарли Койл, Брэд Маршанд и Трент Фредерик. При этом 4 из этих 10 блоков пришлись на овертайм.