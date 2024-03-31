Игроки «Бостона» 10 раз блокировали броски Овечкина в матче против «Вашингтона». В овертайме – 4 раза
Игроки «Бостона» 10 раз блокировали броски Овечкина в матче с «Вашингтоном».
Капитан «Кэпиталс» остался без набранных очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (2:3 Б).
Россиянин (21:55, 7:36 – в большинстве) нанес 3 броска в створ ворот, еще один прошел мимо. Еще 10 попыток броска завершились блоками игроков «Бостона».
Из них 3 сделал защитник Брэндон Карло, 2 – защитник Чарли Макэвой, по 1 – защитники Эндрю Пик и Хампус Линдхольм, форварды Чарли Койл, Брэд Маршанд и Трент Фредерик. При этом 4 из этих 10 блоков пришлись на овертайм.
А, буллиты тоже стал забивать! Парочку уже точно положил в последних играх. А то с Александром по нулям долго шли. Теперь хоть у него непруха на буллитах закончилась. Сегодня смотрел и больше переживал кого же тренера вообще ставить будут. Половину попыток кажется вообще до броска не довели :( Ещё и Оши на прежнего буллитёра совсем уже не тянет. Давно.
Чарли Макэвой США 1997 гр
Эндрю Пик США 1998 гр
Чарли Койл США 1992 гр
Трент Фредерик США 1998 гр
Брэд Маршанд Канада 1988 гр
Хампус Линдхольм Швеция 1994 гр
и ни одного русского
казачки от Гретцки и русофобов