Игроки «Бостона» 10 раз блокировали броски Овечкина в матче против «Вашингтона». В овертайме – 4 раза

Теги Бостон Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Чарли Койл Хампус Линдхольм Брэндон Карло Чарли Макэвой Эндрю Пик Трент Фредерик Хоккей

Игроки «Бостона» 10 раз блокировали броски Овечкина в матче с «Вашингтоном».

Капитан «Кэпиталс» остался без набранных очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (2:3 Б). 

Россиянин (21:55, 7:36 – в большинстве) нанес 3 броска в створ ворот, еще один прошел мимо. Еще 10 попыток броска завершились блоками игроков «Бостона». 

Из них 3 сделал защитник Брэндон Карло, 2 – защитник Чарли Макэвой, по 1 – защитники Эндрю Пик и Хампус Линдхольм, форварды Чарли Койл, Брэд Маршанд и Трент Фредерик. При этом 4 из этих 10 блоков пришлись на овертайм. 

21 комментарий
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Ответ Голуби в траве
Обещанный заговор, биомеханоидов-саксов
да, броски блокировали американцы, канадцы, шведы, чехи. в воротах тоже стоял американец. если это не заговор Коллективного запада против России - то что тогда?
+34
-10
+24
Норм, так и должно быть. ВК тоже молодцы, цепляют с сильными командами очки. А Овечкин своё ещё забьёт, главное в форме и моменты есть. У них в принципе по календарю теперь остались из топов только Каролина и ещё раз бостон. С остальными можно и нужно бодаться. По сути им нужно выйграть два раза у Баффало, 1 раз Детройт, Филадельфию и ПП. И всё, этого хватит для ПО. И те, кто говорят, что лучше бы ВК слиться на первые пики, ничего в хоккее не понимают. Они уже в перестройке если кто не видит. Там из стариков по сути то остался Овечкин да Оши и всё, причём играющие на свои деньги. Пачиоретти ещё, но понятно он или за хлеб в след. сезоне или на выход. И у них 19 игроков на контракте и 32 млн. свободных денег в кепке. Есть шанс вообще не обнуляться, а нормально перестроиться так сказать, без этого прозябания на дне!
+22
-3
+19
Ответ yurovch1984
Норм, так и должно быть. ВК тоже молодцы, цепляют с сильными командами очки. А Овечкин своё ещё забьёт, главное в форме и моменты есть. У них в принципе по календарю теперь остались из топов только Каролина и ещё раз бостон. С остальными можно и нужно бодаться. По сути им нужно выйграть два раза у Баффало, 1 раз Детройт, Филадельфию и ПП. И всё, этого хватит для ПО. И те, кто говорят, что лучше бы ВК слиться на первые пики, ничего в хоккее не понимают. Они уже в перестройке если кто не видит. Там из стариков по сути то остался Овечкин да Оши и всё, причём играющие на свои деньги. Пачиоретти ещё, но понятно он или за хлеб в след. сезоне или на выход. И у них 19 игроков на контракте и 32 млн. свободных денег в кепке. Есть шанс вообще не обнуляться, а нормально перестроиться так сказать, без этого прозябания на дне!
Это я к тому, что уже у ВК есть костяк. Неожиданно ожил Строум и играет на свой номер драфта. Подтянулись ахл-цы - Макмайкл, Протас, Лапьер. Милано тоже очень сильный игрок по молодёжки был и сейчас играет отлично, подписан за хлеб и воду по нынешним меркам. Мирошниченко тоже вливается постепенно, на самом деле 16 игр 2+4 это вполне норм для 20-ти летнего игрока в первый сезон, не все сразу божить начинают. И ещё уйма бабла, если сейчас ГМ не напортачит ВК просто на рынке могут быковать. За того же Драйзайтля побороться. А в ПО как раз для того и нужно выходить, чтобы свободные агенты видели куда идут, по типу раз уж они и так заходят в ПО, то со мной уж смогут и за кубок побороться.
+15
-3
+12
привлечь за жестокое обращение с пенсионерами.
+15
-8
+7
Самоубийцы. Я бы под бросок деда не лег бы!!!
+9
-2
+7
С дет сада знают откуда голешник в ворота скорее всего прилетит
+8
-3
+5
Обещанный заговор, биомеханоидов-саксов
+11
-8
+3
10 синяков на бостонских коленках. Норм.
+4
-2
+2
Ответ yurovch1984
Это я к тому, что уже у ВК есть костяк. Неожиданно ожил Строум и играет на свой номер драфта. Подтянулись ахл-цы - Макмайкл, Протас, Лапьер. Милано тоже очень сильный игрок по молодёжки был и сейчас играет отлично, подписан за хлеб и воду по нынешним меркам. Мирошниченко тоже вливается постепенно, на самом деле 16 игр 2+4 это вполне норм для 20-ти летнего игрока в первый сезон, не все сразу божить начинают. И ещё уйма бабла, если сейчас ГМ не напортачит ВК просто на рынке могут быковать. За того же Драйзайтля побороться. А в ПО как раз для того и нужно выходить, чтобы свободные агенты видели куда идут, по типу раз уж они и так заходят в ПО, то со мной уж смогут и за кубок побороться.
Строум в последние пару месяцев на центра похож стал. Хоть пасы пошли, а не только шайбы. Но и забивает важные голы. В первой половине он прямо бесил этим перекосом :)
А, буллиты тоже стал забивать! Парочку уже точно положил в последних играх. А то с Александром по нулям долго шли. Теперь хоть у него непруха на буллитах закончилась. Сегодня смотрел и больше переживал кого же тренера вообще ставить будут. Половину попыток кажется вообще до броска не довели :( Ещё и Оши на прежнего буллитёра совсем уже не тянет. Давно.
+3
-1
+2
бостон за Грецки)))
+3
-3
0
Брэндон Карло США 1997 гр
Чарли Макэвой США 1997 гр
Эндрю Пик США 1998 гр
Чарли Койл США 1992 гр
Трент Фредерик США 1998 гр
Брэд Маршанд Канада 1988 гр
Хампус Линдхольм Швеция 1994 гр

и ни одного русского
казачки от Гретцки и русофобов
+1
-1
0
Ответ Aleksandr
С дет сада знают откуда голешник в ворота скорее всего прилетит
Точно, он же 800+ шайб из офиса только клал 🤣
0
0
0
Ответ *MVP*
да, броски блокировали американцы, канадцы, шведы, чехи. в воротах тоже стоял американец. если это не заговор Коллективного запада против России - то что тогда?
Мож поспорили?
0
0
0
Молодцы
+8
-8
0
Ответ yurovch1984
Норм, так и должно быть. ВК тоже молодцы, цепляют с сильными командами очки. А Овечкин своё ещё забьёт, главное в форме и моменты есть. У них в принципе по календарю теперь остались из топов только Каролина и ещё раз бостон. С остальными можно и нужно бодаться. По сути им нужно выйграть два раза у Баффало, 1 раз Детройт, Филадельфию и ПП. И всё, этого хватит для ПО. И те, кто говорят, что лучше бы ВК слиться на первые пики, ничего в хоккее не понимают. Они уже в перестройке если кто не видит. Там из стариков по сути то остался Овечкин да Оши и всё, причём играющие на свои деньги. Пачиоретти ещё, но понятно он или за хлеб в след. сезоне или на выход. И у них 19 игроков на контракте и 32 млн. свободных денег в кепке. Есть шанс вообще не обнуляться, а нормально перестроиться так сказать, без этого прозябания на дне!
Ну откуда эта цифра - 32 млн?
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Ответ gopnik23
Ну откуда эта цифра - 32 млн?
Посмотри свободные деньги ВК на след. сезон! Бэкс понятно что уже не выйдет. Они вот сейчас играю по ростеру на 65 млн.
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Ответ yurovch1984
Посмотри свободные деньги ВК на след. сезон! Бэкс понятно что уже не выйдет. Они вот сейчас играю по ростеру на 65 млн.
65 же без учёта контракта Бэки. Учитывай, что Уилсон с Сандином и Протасом подорожают примерно на 7, Макмайкла с Маленстайном надо продлевать, и тащить 4 млн Кузнецова ещё год. Это из головы, на capfriendly вечером точнее прикину
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Ответ gopnik23
65 же без учёта контракта Бэки. Учитывай, что Уилсон с Сандином и Протасом подорожают примерно на 7, Макмайкла с Маленстайном надо продлевать, и тащить 4 млн Кузнецова ещё год. Это из головы, на capfriendly вечером точнее прикину
Не, там понятно, Уилсон +1, Протас +2.5 от себя, Сандин +3 от себя, МакМайкл посмотрим, но наверное 4 ему дадут минимум. Но всё равно денег немеряно у ВК будет. 20-ка точно и это при 19 подписанных, т.е. 4 игрока под ростер на 23 человека. Там в нападении можно кого угодно писать на такие деньги.
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0
Ответ yurovch1984
Не, там понятно, Уилсон +1, Протас +2.5 от себя, Сандин +3 от себя, МакМайкл посмотрим, но наверное 4 ему дадут минимум. Но всё равно денег немеряно у ВК будет. 20-ка точно и это при 19 подписанных, т.е. 4 игрока под ростер на 23 человека. Там в нападении можно кого угодно писать на такие деньги.
Не, брат, и 20ки не будет. 9 напов(Сгарбоссу не считал), 7 дефов и 2 вратаря с контрактами на след сезон - 66700,833 выходит. Допустим, Макмайклу дадут 3-4, плюсуем 3900 Кузнецова - уже цифры 74-75млн на 19(10+7+2) тел при потолке в 87500. Особо не разгуляешься, как описываешь
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Ответ yurovch1984
Не, там понятно, Уилсон +1, Протас +2.5 от себя, Сандин +3 от себя, МакМайкл посмотрим, но наверное 4 ему дадут минимум. Но всё равно денег немеряно у ВК будет. 20-ка точно и это при 19 подписанных, т.е. 4 игрока под ростер на 23 человека. Там в нападении можно кого угодно писать на такие деньги.
Кемпера б скинуть до открытия рынка, эх
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