Бобровский прервал серию из 5 поражений подряд. Он отразил 20 из 22 бросков «Детройта» и 3 буллита из 3 в серии

Сергей Бобровский прервал серию из 5 поражений подряд.

« » одолела « » (3:2 Б) в регулярном чемпионате .

Россиянин отразил 20 из 22 бросков в основное и дополнительное время, а также все 3 буллита в послематчевой серии.

В 53 играх в текущем сезоне у Бобровского 33 победы при 91,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,40.

За карьеру в лиге (в рамках регулярок) – 393 победы в 695 играх. Он занимает 14-е место в истории по числу выигранных матчей, на 13-м идет Крис Осгуд (401).