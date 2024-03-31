Бобровский прервал серию из 5 поражений подряд. Он отразил 20 из 22 бросков «Детройта» и 3 буллита из 3 в серии

Теги Флорида Детройт Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский прервал серию из 5 поражений подряд.

«Флорида» одолела «Детройт» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ

Россиянин отразил 20 из 22 бросков в основное и дополнительное время, а также все 3 буллита в послематчевой серии. 

В 53 играх в текущем сезоне у Бобровского 33 победы при 91,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,40. 

За карьеру в лиге (в рамках регулярок) – 393 победы в 695 играх. Он занимает 14-е место в истории по числу выигранных матчей, на 13-м идет Крис Осгуд (401). 

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
судейство безобразное, так явно тянуть Детройт левыми ПП
0
0
0
Ну неужели победа. Шанс на 40 побед ещё есть.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий