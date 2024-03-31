«Колорадо» вышел в плей-офф в 7-м сезоне подряд. Клуб в 9-й раз набрал 100+ очков за сезон

«Колорадо» вышел в плей-офф в 7-м сезоне подряд.

Сегодня «Эвеланш» победили «Нэшвилл» (7:4) в регулярном чемпионате .

Команда под руководством набрала 100 очков в 74 играх и занимает 2-е место в Центральном дивизионе.

После переезда в Денвер клуб набрал трехзначное количество очков в 9-й раз (рекорд – 119 в сезоне-2021/22).

« » поборется за в 7-м сезоне подряд. В 2022 году «Эвс» выиграли трофей, обыграв в финале «Тампу» (4-2), в прошлом году – выбыли в первом раунде, уступив «Сиэтлу».