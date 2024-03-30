Егор Зайцев: «У «Спартака» все было для прохода второго раунда – спокойно можно было делать. Мы его преодолеем в следующем сезоне при правильном подходе»
Егор Зайцев выскзался после поражения «Спартака» от «Металлурга».
«Спартак» уступил «Металлургу» (0:3, 2-4) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
– Есть ли разочарование, что никак у вас не получается пройти второй раунд?
– Конечно. Мне бы хотелось пройти второй раунд, тем более, что в этом году все для этого было. Это спокойно можно было делать.
И я думаю, что в следующем году при правильном подходе мы его преодолеем, – сказал защитник «Спартака» Егор Зайцев.