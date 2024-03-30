Егор Зайцев: «У «Спартака» все было для прохода второго раунда – спокойно можно было делать. Мы его преодолеем в следующем сезоне при правильном подходе»

Теги Металлург Мг Спартак КХЛ Кубок Гагарина Егор Зайцев 1998 Чемпионат.com Хоккей

Егор Зайцев выскзался после поражения «Спартака» от «Металлурга».

«Спартак» уступил «Металлургу» (0:3, 2-4) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Есть ли разочарование, что никак у вас не получается пройти второй раунд?

– Конечно. Мне бы хотелось пройти второй раунд, тем более, что в этом году все для этого было. Это спокойно можно было делать.

И я думаю, что в следующем году при правильном подходе мы его преодолеем, – сказал защитник «Спартака» Егор Зайцев.

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2 комментария
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Растёт ещё один Назаров... Как по манере игры, так и по аналитическим способностям. "Это спокойно можно было делать", ага. Осталось только защитников купить, вратаря найти и игру в обороне поставить. Делов-то...
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Ты вот сам кого при 2 голе охранял, когда нападающий на твоем фланге в зону въезжает
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