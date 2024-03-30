«Спартак» не забил в 3 из 6 игр против «Металлурга». У Набокова три шатаута в серии, он отразил 38 бросков в 6-м матче
«Спартак» ни разу не забил в трех играх серии против «Металлурга».
Команда тренера Алексея Жамнова проиграла со счетом 0:3 в шестой игре и уступила 2-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
Голкипер уральского клуба Илья Набоков отразил 38 бросков в шестом матче и сделал шатаут. В первом периоде он парировал 11 бросков, во втором – 12, в третьем – 15.
В общей сложности вратарь провел три матча на ноль в серии против «Спартака».
Красно-белые также ни разу не отличились в первом и втором матчах, уступив 0:4 и 0:1 соответственно.
Лучший в плей-офф!!!
А если нет удобных передач под броски в касание?
А если не удаётся выигрывать шайбу в борьбе у бортов?
Что же в этом случае делать?
Говорю конкретно про Спартак.
Если бы он начал жаловаться на состав, выглядел бы нехорошо.
А так исход серии был многим понятен изначально.
Конечно, состав Спартака слабее, чем у ММГ.
Поэтому им и не позволили раздавать передачи.
Ну и подписание Ковальчука было максимально клоунским шагом.