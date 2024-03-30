«Спартак» не забил в 3 из 6 игр против «Металлурга». У Набокова три шатаута в серии, он отразил 38 бросков в 6-м матче

Теги Металлург Мг Спартак Алексей Жамнов КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Илья Набоков Хоккей

«Спартак» ни разу не забил в трех играх серии против «Металлурга».

Команда тренера Алексея Жамнова проиграла со счетом 0:3 в шестой игре и уступила 2-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

Голкипер уральского клуба Илья Набоков отразил 38 бросков в шестом матче и сделал шатаут. В первом периоде он парировал 11 бросков, во втором – 12, в третьем – 15.

В общей сложности вратарь провел три матча на ноль в серии против «Спартака».

Красно-белые также ни разу не отличились в первом и втором матчах, уступив 0:4 и 0:1 соответственно.

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55 комментариев
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Набоков красавец!! Играет уверенно. Так держать!Три сухаря с командой считавшейся много забивающей дорогого стоит.
+29
-1
+28
Лучшая атака сезона. Ну-ну...
+18
-8
+10
При всем уважении к команде Алексея Жамнова лично я считал перед этой серией, что если СМ возьмет хотя бы одну игру у ММГ, то для красно-белых это уже будет гуд. Ошибся - взяли 2 игры, как и "Амур". Но, хабаровчане смотрелись посильнее, там все игры были словно перетягивание каната.
+12
-3
+9
Набоков молодец , вытащил матч💪
+7
0
+7
Набока с хорошей игрой!!!!с сухарём!!!☆
Лучший в плей-офф!!!
+5
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+5
Ответ вован63
Пошумели в регулярке и хватит, а кубок это пака не для Спартака.
В первой половине только. Спартак не хватило на весь сезон, но прогресс есть. Нужно закрывать слабые места, работать на глубину.
+4
0
+4
Ответ mitos
Ничего удивительного. С такой командой нужно бросать в касание. Не проигрывать конек. Быстро уходить от бортов к воротам. Идти в добивание. Что они делали в первом тайме? Таскали шайбу по одиночке. Толкались у бортов. С такой организацией игры дальше в плей-офф не проходят. По сезону команда понравилась. Тренерскому штабу нужно сделать правильные выводы.
Советы из серии "в атаке пошире, в защите поуже".
А если нет удобных передач под броски в касание?
А если не удаётся выигрывать шайбу в борьбе у бортов?
Что же в этом случае делать?
+4
0
+4
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Лучшая атака сезона. Ну-ну...
Когда она ей была, Голдобин был в лидерах гонки бомбардиров, Порядин и Морозов рядом. И Спартак шёл первым в таблице. Но после НГ что-то пошло не так.
+4
0
+4
Ответ Евгений Заботин
Согласен полностью. И близко не было видно, что это первая команда Востока.
В этом и весь секрет Магнитогорского Металлурга ,когда надо добавит ,если не надо можно и на холостом ходу поиграть и скромно но с толком доводит серию до 4-2 😂💪
+3
0
+3
Ответ Иса Нуралиев
трактору удачи
Тебе тоже
+2
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+2
Ответ Михаил Качалов
Набоков стена, но Автомобилист разберёт её я думаю, Николаевич что нибудь придумает да и должок остался.
Автомобилист отлетит. Я не вижу кто сможет такой Металлург остановить.
+2
0
+2
Ответ Arti22
Магнитогорск - главный фаворит на победу в кубке. Не повезло Спартаку попасть на неё сейчас, могли бы ещё пошуметь в плей-офф.
Пошумели в регулярке и хватит, а кубок это пака не для Спартака.
+4
-2
+2
А Спартаку удачи.
+2
0
+2
Ответ Vinnipukh Vinni
Советы из серии "в атаке пошире, в защите поуже". А если нет удобных передач под броски в касание? А если не удаётся выигрывать шайбу в борьбе у бортов? Что же в этом случае делать?
А что там мастеров нет? Сделать быструю короткую передачу под бросок. Если нет, то и вопросов нет. В сезоне это не было проблемой. Сколько забили?! С борьбой у бортов были проблемы в сезоне ? Проблема в том, что игроки Магнитки быстро накрывали и лучше работали клюшкой! В обороне тоже нужно активной ей работать! Когда умеешь ей работать всегда есть шанс на перехват и контратаку! Магнитка на этом и поймала ! В плей-офф все решает организация и отдельные детали в игре исполнителей! В плей-офф другие скорости и борьба и это выходит на первый план.
+1
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+1
Ответ Xell
Автомобилист отлетит. Я не вижу кто сможет такой Металлург остановить.
Увидишь, какие твои годы.
+1
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Ответ Евгений Заботин
Не поспоришь. Это и называется опыт. Но... С соперниками поопытнее, может не прокатить. Как ни крути по два матча в обеих стадиях переломить они не смогли, да и второй матч со Спартаком повезло. Ну и вратарь у вас конечно красавчик. Надеюсь у него будет блестящая карьера. Очень впечатлил.
А ты считаешь Спартак и Амур не опытные были ? и в чем заключается опыт обыграть слабый ак барс или менее опытный ска с тренером физруком?
+1
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+1
Ответ IMPERATOR SPORTS
И это всего лишь третий проспект среди европейских вратарей на драфте НХЛ 2024 после вратарей из финской молодежной лиги и финского пердива.
Ну учитывая что его два года уже не выбирали это хороший рейтинг. Думаю после ударного плей-офф может даже подняться до второго раунда
+1
0
+1
Магнитогорск - главный фаворит на победу в кубке. Не повезло Спартаку попасть на неё сейчас, могли бы ещё пошуметь в плей-офф.
+3
-2
+1
Спартак уж всяко лучше чем СКА сыграли в ПО. Есть от чего отталкиваться и строить команду на новый сезон. Ну так не бывает, что бы команда аутсайдер постоянно была и сразу в чемпионы. По сути не хватило второго звена, а 1ое очень классное.
+1
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Ответ rust@mka174
Потому что раньше не было перекрёстного плей-оффа, поэтому Ска и ЦСКА всегда выходили в финал ,потому что там не видели соперника ,все лучшее уходило в Москву и Питер ,но как только команды столкнулись с Востоком тут все и посыпалось ,если вспомнить игры чемпионата России до КХЛ ,там ЦСКА и Ска всегда были в пролете, поэтому и сейчас они в пролете.
И тем не менее у Востока и Запада по 7 Кубков Гагарина. Что Востоку мешало выигрывать в финалах чаще?! Да, в какие то сезоны был перекос на Восток, но и так же в какие то сезоны был перекос и на запад и Цска со Ска были явно сильнее всех команд Востока. Так что я за перекрестный плей офф, потому что так честнее, но не согласен, что Восток всегда был сильнее Запада.
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Ничего удивительного. С такой командой нужно бросать в касание. Не проигрывать конек. Быстро уходить от бортов к воротам. Идти в добивание. Что они делали в первом тайме? Таскали шайбу по одиночке. Толкались у бортов. С такой организацией игры дальше в плей-офф не проходят. По сезону команда понравилась. Тренерскому штабу нужно сделать правильные выводы.
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Ответ AERN
Спартак уж всяко лучше чем СКА сыграли в ПО. Есть от чего отталкиваться и строить команду на новый сезон. Ну так не бывает, что бы команда аутсайдер постоянно была и сразу в чемпионы. По сути не хватило второго звена, а 1ое очень классное.
Вратаря им не хватило.
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Ответ mitos
Понятен, что вылит СКА, Авангард, Динамо? В том то и дело, что Спартак по сезону не хуже. Вышли лучше организованные в атаке и обороне. Четко работающие в игровой модели. Умеющие бросить в касания, дожать момент, подчистить в обороне.
При чём здесь СКА, Авангард и Динамо? Там свои истории.
Говорю конкретно про Спартак.
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Ответ Vinnipukh Vinni
Жамнов заинтересованная сторона. Если бы он начал жаловаться на состав, выглядел бы нехорошо. А так исход серии был многим понятен изначально.
Понятен, что вылит СКА, Авангард, Динамо? В том то и дело, что Спартак по сезону не хуже. Вышли лучше организованные в атаке и обороне. Четко работающие в игровой модели. Умеющие бросить в касания, дожать момент, подчистить в обороне.
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Ответ mitos
Не слабее. Даже если брать каждое звено в отдельности. Состав Магнитки лучше организован в атаке и обороне. Ротация минимальная. Чуть опыта больше у отдельных игроков. Жамнов это тоже подтвердил в интервью после матча.
Жамнов заинтересованная сторона.
Если бы он начал жаловаться на состав, выглядел бы нехорошо.
А так исход серии был многим понятен изначально.
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Ответ Vinnipukh Vinni
Регулярный сезон и плей-офф - это две большие разницы. Конечно, состав Спартака слабее, чем у ММГ. Поэтому им и не позволили раздавать передачи. Ну и подписание Ковальчука было максимально клоунским шагом.
Не слабее. Даже если брать каждое звено в отдельности. Состав Магнитки лучше организован в атаке и обороне. Ротация минимальная. Чуть опыта больше у отдельных игроков. Жамнов это тоже подтвердил в интервью после матча.
0
0
0
Ответ mitos
А что там мастеров нет? Сделать быструю короткую передачу под бросок. Если нет, то и вопросов нет. В сезоне это не было проблемой. Сколько забили?! С борьбой у бортов были проблемы в сезоне ? Проблема в том, что игроки Магнитки быстро накрывали и лучше работали клюшкой! В обороне тоже нужно активной ей работать! Когда умеешь ей работать всегда есть шанс на перехват и контратаку! Магнитка на этом и поймала ! В плей-офф все решает организация и отдельные детали в игре исполнителей! В плей-офф другие скорости и борьба и это выходит на первый план.
Регулярный сезон и плей-офф - это две большие разницы.
Конечно, состав Спартака слабее, чем у ММГ.
Поэтому им и не позволили раздавать передачи.
Ну и подписание Ковальчука было максимально клоунским шагом.
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Ответ Олег В.
Раз уж вы такой тонкий аналитик не подскажите, а СКА и Динамо тоже ОН ?! А то многие до сих пор думают, что за кубками с хорошей обороной ходють...
Я уже ответил пол Запад все.
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Ответ Xell
Авто идет на свалку))
Но сначала - ты
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Ответ rust@mka174
Потому что в большинстве случаев в финале чаще всего тащили Ска и ЦСКА им знатно подсуживали потому что не хотели чтоб их команда дошедшая до финала продула его , поэтому все так ровно .
Промолчу. Всегда вызывает смех и не более такие разговоры.
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