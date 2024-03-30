«Спартак» не забил в 3 из 6 игр против «Металлурга». У Набокова три шатаута в серии, он отразил 38 бросков в 6-м матче

«Спартак» ни разу не забил в трех играх серии против «Металлурга».

Команда тренера проиграла со счетом 0:3 в шестой игре и уступила 2-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

Голкипер уральского клуба отразил 38 бросков в шестом матче и сделал шатаут. В первом периоде он парировал 11 бросков, во втором – 12, в третьем – 15.

В общей сложности вратарь провел три матча на ноль в серии против « ».

Красно-белые также ни разу не отличились в первом и втором матчах, уступив 0:4 и 0:1 соответственно.