Вадим Бердников: «Назаров – хороший мотиватор, опытный тренер, он раскрыл многих игроков. Надеюсь, в скором будущем увидим его в каком-то клубе»

Теги Витязь Вадим Бердников Андрей Назаров КХЛ Хоккей

Вадим Бердников поделился мнением о тренере Андрее Назарове.

– В «Витязе» вы играли под руководством Андрея Назарова. Вас удивляет, что он пока без работы в КХЛ?

– Не знаю, с чем это связано. Я считаю, что Андрей Викторович должен управлять какой-то командой. Но так сложились обстоятельства.

Надеюсь, в скором будущем увидим его в каком-то из клубов, и он снова заявит о себе.

Назаров – хороший мотиватор, опытный тренер. При Андрее Викторовиче всегда молодежь играла по-другому, чем с другими тренерами. Он раскрыл многих игроков, – сказал бывший нападающий «Витязя» Вадим Бердников.

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8 комментариев
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Ответ matwey.suhov
а кого он раскрыл?
Роттенберга🙄
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а кого он раскрыл?
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Что хоть с одной командой выиграл Назаров? Он больше запомнился , как конфликтный тренер- избил в Ска врача команды ,а в Сочи и сезона не дали ему доработать в крайнем его присутствие там на тренерской скамейке !
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Массажистом.
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да хороший мотиватор-руками махать и избивать и угрожать
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главное чтобы менеджменту АкБарса не пришла в голову эта гениальная мысль)))
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Россия-25 его команда
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