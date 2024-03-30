Вадим Бердников: «Назаров – хороший мотиватор, опытный тренер, он раскрыл многих игроков. Надеюсь, в скором будущем увидим его в каком-то клубе»

Вадим Бердников поделился мнением о тренере Андрее Назарове.

– В «Витязе» вы играли под руководством Андрея Назарова. Вас удивляет, что он пока без работы в КХЛ?

– Не знаю, с чем это связано. Я считаю, что Андрей Викторович должен управлять какой-то командой. Но так сложились обстоятельства.

Надеюсь, в скором будущем увидим его в каком-то из клубов, и он снова заявит о себе.

Назаров – хороший мотиватор, опытный тренер. При Андрее Викторовиче всегда молодежь играла по-другому, чем с другими тренерами. Он раскрыл многих игроков, – сказал бывший нападающий «Витязя» Вадим Бердников.