«Амур» предлагал Ливо зарплату 110 млн рублей в год плюс до 30 млн бонусом. Форвард продлил контракт с «Салаватом»

«Амур» предлагал контракт Джошу Ливо.

Ранее стало известно, что канадский нападающий продлит соглашение с « » с базовой зарплатой 85 миллионов рублей в год.

По информации «Бизнес Online», также получил предложение от « ».

Дальневосточный клуб был готов заплатить форварду 110 миллионов рублей в год и до 30 миллионов рублей бонусом.

В этом сезоне на счету игрока 40 матчей и 38 (15+23) очков за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате .

В плей-офф канадец провел 6 игр и набрал 9 (4+5) очков.