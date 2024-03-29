«Амур» предлагал Ливо зарплату 110 млн рублей в год плюс до 30 млн бонусом. Форвард продлил контракт с «Салаватом»

Теги Салават Юлаев Амур возможные переходы КХЛ Джош Ливо Хоккей

«Амур» предлагал контракт Джошу Ливо.

Ранее стало известно, что канадский нападающий продлит соглашение с «Салаватом Юлаевым» с базовой зарплатой 85 миллионов рублей в год.

По информации «Бизнес Online», Джош Ливо также получил предложение от «Амура».

Дальневосточный клуб был готов заплатить форварду 110 миллионов рублей в год и до 30 миллионов рублей бонусом.

В этом сезоне на счету игрока 40 матчей и 38 (15+23) очков за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ

В плей-офф канадец провел 6 игр и набрал 9 (4+5) очков.

20 комментариев
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Вот читаешь все эти новости про Амур и как-то грустно даже за них становится. Они и так и сяк стараются заманить к себе топовых игроков, но КПД около нуля. Надеюсь каких-нибудь топчиков все-таки подпишут
+29
-1
+28
не захотел самолетные ноги
+8
0
+8
Ответ Fg Gf
Вот читаешь все эти новости про Амур и как-то грустно даже за них становится. Они и так и сяк стараются заманить к себе топовых игроков, но КПД около нуля. Надеюсь каких-нибудь топчиков все-таки подпишут
Подписали же Хохлочева и Бродхерста,но не заиграли
+6
0
+6
Ответ Fg Gf
Вот читаешь все эти новости про Амур и как-то грустно даже за них становится. Они и так и сяк стараются заманить к себе топовых игроков, но КПД около нуля. Надеюсь каких-нибудь топчиков все-таки подпишут
Там, на секундочку, Петружалек играл в свое время, например. При качественной селекции по Северной Америке подпишут за такие деньги отличных легионеров
+5
0
+5
Главное на Радулова не тратить 100+100 это абсурд полный
+6
-1
+5
Ливо правильно сделал, кому охота пол сезона в перелетах проводить?
+2
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+2
Вот Плотников вроде становится свободным
+2
0
+2
Ответ blind_stare
Там, на секундочку, Петружалек играл в свое время, например. При качественной селекции по Северной Америке подпишут за такие деньги отличных легионеров
Вот я того же мнения, надо не готовых кхловских легов подписывать, а самим искать в Северной Америке, так можно неплохо сэкономить
+2
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+2
Агент Ливо: Предложение от «Амура» в 110 млн? Его не было, мы на эту тему не общались и не вели переговоры, так как у нас был в приоритете вариант с «Салаватом».
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Ответ Иван Шуткин
Главное на Радулова не тратить 100+100 это абсурд полный
Да ладно тебе! Твои что ли тратят?
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Красавчик 💚
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Почему подписчик E. Lemarque, тогда, пишет, в своём посте, что предложение хоккеисту, от Амура не поступало? Источник Амура, что врёт? Агент Ливо: Предложение от «Амура» в 110 млн? Его не было, мы на эту тему не общались и не вели переговоры, так как у нас был в приоритете вариант с «Салаватом». Та же реакция была и от агента Радулова, на пост, что Амур предложил ему 100млн.+100млн.бонусами. Ничего не понятно. Были, от Амура, предложения этим хоккеистам, или не были?🤔
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Ответ Дима Миронов
Подписали же Хохлочева и Бродхерста,но не заиграли
Бродхерст за 75 млн это дичь нереальная, лучше б за эти деньги нашли более сильного лега за океаном. С такими легами мало чего можно добиться
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Ответ Fg Gf
Вот читаешь все эти новости про Амур и как-то грустно даже за них становится. Они и так и сяк стараются заманить к себе топовых игроков, но КПД около нуля. Надеюсь каких-нибудь топчиков все-таки подпишут
Как Дальний Восток проигрывает всем остальным городам КХЛ, так же и все эти города проигрывают Москве и Петербургу, такое всегда было и будет, к сожалению, особенно у нас в России, когда один город почти как отдельное государство в государстве ))
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Ответ Fg Gf
Вот читаешь все эти новости про Амур и как-то грустно даже за них становится. Они и так и сяк стараются заманить к себе топовых игроков, но КПД около нуля. Надеюсь каких-нибудь топчиков все-таки подпишут
Спасибо вам, за ваше доброе отношение, к Амуру)))🙋😊💕
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Ответ Дима Миронов
Подписали же Хохлочева и Бродхерста,но не заиграли
Броадхёрст хорошую шайбу забил в плей-офф. Сравнял счёт в матче, и перевёл игру в овертайм)))!
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Ответ E.Lemarque
Агент Ливо: Предложение от «Амура» в 110 млн? Его не было, мы на эту тему не общались и не вели переговоры, так как у нас был в приоритете вариант с «Салаватом».
Что же, официальный источник врёт?
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Ответ Alexey Vasiltsov
Что же, официальный источник врёт?
Алексей, что вы считаете официальным источником!?
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Ответ Shaiba Bash
Вот Плотников вроде становится свободным
Плотников канешно норм игрок боец, но чтоб как с Яшкиным не получилось
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Ответ Shaiba Bash
Вот Плотников вроде становится свободным
Он же тоже, с ЦСКА, перезапустился.
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