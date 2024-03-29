«Амур» предлагал Ливо зарплату 110 млн рублей в год плюс до 30 млн бонусом. Форвард продлил контракт с «Салаватом»
«Амур» предлагал контракт Джошу Ливо.
Ранее стало известно, что канадский нападающий продлит соглашение с «Салаватом Юлаевым» с базовой зарплатой 85 миллионов рублей в год.
По информации «Бизнес Online», Джош Ливо также получил предложение от «Амура».
Дальневосточный клуб был готов заплатить форварду 110 миллионов рублей в год и до 30 миллионов рублей бонусом.
В этом сезоне на счету игрока 40 матчей и 38 (15+23) очков за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.
В плей-офф канадец провел 6 игр и набрал 9 (4+5) очков.