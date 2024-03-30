Бенн про 900 очков в НХЛ: «Это не так уж много значит для меня. Два очка за победу нравятся больше»
Джейми Бенн высказался о достижении отметки 900 очков в НХЛ.
Капитан «Далласа» набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:1).
На счету 34-летнего форварда 901 (380+521) очко в 1104 играх за «Старс». Он занимает 2-е место в истории франшизы (с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс»), уступая лишь Майку Модано (1359 в 1459).
«Это не так уж много значит для меня. Два очка за победу нравятся мне больше.
Этот матч походил на кубковый, было мало свободного пространства, очень плотная игра. Мы сумели победить, а выход в плей-офф – это вишенка на торте», – сказал форвард техасцев.
В этом сезоне у Бенна стало 54 (18+36) очка в 74 играх. Текущая результативная серия – 8 игр (7+5 на отрезке).
Но у него контракт с Далласом только до сезона 24-25 9500000$
Надо будет переподписывать контракт, но уже с понижением зарплаты.