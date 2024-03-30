Бенн про 900 очков в НХЛ: «Это не так уж много значит для меня. Два очка за победу нравятся больше»

Джейми Бенн высказался о достижении отметки 900 очков в НХЛ.

Капитан « » набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (3:1).

На счету 34-летнего форварда 901 (380+521) очко в 1104 играх за «Старс». Он занимает 2-е место в истории франшизы (с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс»), уступая лишь Майку Модано (1359 в 1459).

«Это не так уж много значит для меня. Два очка за победу нравятся мне больше.

Этот матч походил на кубковый, было мало свободного пространства, очень плотная игра. Мы сумели победить, а выход в плей-офф – это вишенка на торте», – сказал форвард техасцев.

В этом сезоне у стало 54 (18+36) очка в 74 играх. Текущая результативная серия – 8 игр (7+5 на отрезке).