Бенн про 900 очков в НХЛ: «Это не так уж много значит для меня. Два очка за победу нравятся больше»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Джейми Бенн Хоккей

Джейми Бенн высказался о достижении отметки 900 очков в НХЛ.

Капитан «Далласа» набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:1).

На счету 34-летнего форварда 901 (380+521) очко в 1104 играх за «Старс». Он занимает 2-е место в истории франшизы (с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс»), уступая лишь Майку Модано (1359 в 1459).

«Это не так уж много значит для меня. Два очка за победу нравятся мне больше.

Этот матч походил на кубковый, было мало свободного пространства, очень плотная игра. Мы сумели победить, а выход в плей-офф – это вишенка на торте», – сказал форвард техасцев. 

В этом сезоне у Бенна стало 54 (18+36) очка в 74 играх. Текущая результативная серия – 8 игр (7+5 на отрезке).

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это парень брал Арт Росс с менее 90 очками за сезон. ОМГ 😱, а "сегодня" Кучеров с личным рекордом +130 вероятно пролетит мимо. Такие вот дела 🤷
+8
0
+8
Ответ Kazanest
Это парень брал Арт Росс с менее 90 очками за сезон. ОМГ 😱, а "сегодня" Кучеров с личным рекордом +130 вероятно пролетит мимо. Такие вот дела 🤷
Был другой хоккей)) тогда только Кросби мог выбить 100+ и только Овечкин 50 шайб. Тот Бенн в нынешнее время выбил бы 100+.
+5
0
+5
Ответ Bulat89
1000 вполне реально.
Два сезона по 50 очков.
Но у него контракт с Далласом только до сезона 24-25 9500000$
Надо будет переподписывать контракт, но уже с понижением зарплаты.
+5
0
+5
1000 вполне реально.
+3
0
+3
Ответ Kazanest
Это парень брал Арт Росс с менее 90 очками за сезон. ОМГ 😱, а "сегодня" Кучеров с личным рекордом +130 вероятно пролетит мимо. Такие вот дела 🤷
Олимпийский чемпион между прочим.
+2
0
+2
1000 точно осилит!!!
0
0
0
Второй из драфта 2007, набравший 900 очков. Первый - П.Кейн. Один из слабых драфтов
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий