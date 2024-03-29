«Даллас» первым на Западе вышел в плей-офф. Клуб сыграет там в 5-й раз за 6 последних сезонов

«Даллас» первым на Западе вышел в плей-офф.

«Старс» гарантировали себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли после победы над « » (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Техасцы вышли в плей-офф в 5-й раз за последние 6 сезонов (пропуск был в сезоне-2020/21).

В 2020 году клуб дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Тампе» (2-4), а в прошлом году вышел в финал конференции, где уступил «Вегасу» (2-4).

В текущем сезоне « » стал второй командой, набравшей 100+ очков – 101 после 74 игр.

Команда под руководством занимает 1-е место в Центральном дивизионе и первой на Западе обеспечила себе выход в плей-офф.