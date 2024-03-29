Тардиф о снятии вопросов ИИХФ к ЦСКА после перехода Федотова: «Дисциплинарный процесс все еще продолжается»

Люк Тардиф заявил о продолжении дисциплинарного процесса по отношению к ЦСКА.

«Филадельфия» объявила о переходе голкипера Ивана Федотова, контракт которого с ЦСКА был расторгнут.

– Можно ли говорить о том, что после перехода Федотова в «Филадельфию» ИИХФ снимет все вопросы к ЦСКА и ФХР?

– Без комментариев. Дисциплинарный процесс все еще продолжается, – ответил президент ИИХФ Люк Тардиф.

Напомним, что вратарь пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.