Тардиф о снятии вопросов ИИХФ к ЦСКА после перехода Федотова: «Дисциплинарный процесс все еще продолжается»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф заявил о продолжении дисциплинарного процесса по отношению к ЦСКА.

«Филадельфия» объявила о переходе голкипера Ивана Федотова, контракт которого с ЦСКА был расторгнут.

– Можно ли говорить о том, что после перехода Федотова в «Филадельфию» ИИХФ снимет все вопросы к ЦСКА и ФХР?

– Без комментариев. Дисциплинарный процесс все еще продолжается, – ответил президент ИИХФ Люк Тардиф.

Напомним, что вратарь пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.

10 комментариев
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Не торопитесь, что вы. Такой авторитетный орган не должен спешить.
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У меня тоже вопрос к ИИХФ: когда вы там в каминг-ауте признаетесь все?
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Тардюф небось спал там где то, разбудили непонятной новостью
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Они бабла то нарубили за каждый сыгранный матч Федотовым? Или ЦСКА забил на них?
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- Что же делать, что же делать? - эта фраза блуждала в голове Тардифа вот уже вторые сутки.
- Мне же никто никаких указаний на этот случай не давал?!..
В этот момент глава ИИХФ с удивлением обнаружил, что уже съел половину своего экземпляра олимпийской хартии и принялся за новый пакет санкций против ЦСКА и ФХР.
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ЦСКА уже бог наказал...
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"...отстранила вратаря на 4 месяца". И как говорит Валерий Георгиевич: "Ну, и...?".
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А я думал хуже чем Фазель быть не может...
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Какой он же независимый дисциплинарный совет?
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