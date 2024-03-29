Боб Хартли: «С «Ак Барсом» никаких переговоров не было. Но были с несколькими командами из разных лиг»

Теги Ак Барс Боб Хартли КХЛ Матч ТВ Хоккей

Боб Хартли заявил, что не вел переговоры с «Ак Барсом».

Ранее появилась информация, что канадский специалист входит в шорт-лист на пост главного тренера команды из Татарстана.

«Слухи – они и есть слухи. Когда тренеры покидают свои команды, это всегда вызывает большую волну потенциальных кандидатов.

За последние месяцы у меня были переговоры с несколькими командами из разных лиг, но с казанским «Ак Барсом» никаких переговоров не было», – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Хартли возглавлял «Авангард» с 2018 по 2022 годы и выиграл с клубом Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

8 комментариев
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Самая главное что бы он к татарам не уехал, если в КХЛ уж лучше к нам в Омск.
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Ответ Kenshin
Самая главное что бы он к татарам не уехал, если в КХЛ уж лучше к нам в Омск.
в Ак Барс Кравеца или Рябыкина))
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Сейчас Авангард выиграет кубок по системе Хартли без Хартли, Звягина сделают постоянным главным, и Хартли с чистой совестью подпишется с Барсом. ;)
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Мне кажется, что Хартли не знает ни про переговоры с Ак Барсом, ни про то что с ним связывался корреспондент Матч тв. Сидят от балды клепают новости
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Значит были)
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Ответ n9bwfcppbt
в Ак Барс Кравеца или Рябыкина))
Рябыкин и Кравец хорошие “вторые”, но видимо не очень как “главные”.
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Про Хартли - многообещающая тема.
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