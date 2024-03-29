Боб Хартли: «С «Ак Барсом» никаких переговоров не было. Но были с несколькими командами из разных лиг»
Боб Хартли заявил, что не вел переговоры с «Ак Барсом».
Ранее появилась информация, что канадский специалист входит в шорт-лист на пост главного тренера команды из Татарстана.
«Слухи – они и есть слухи. Когда тренеры покидают свои команды, это всегда вызывает большую волну потенциальных кандидатов.
За последние месяцы у меня были переговоры с несколькими командами из разных лиг, но с казанским «Ак Барсом» никаких переговоров не было», – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.
Хартли возглавлял «Авангард» с 2018 по 2022 годы и выиграл с клубом Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.