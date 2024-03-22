ФХР, КХЛ, СКА, «Спартак», «Авангард» и другие клубы выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

ФХР и клубы КХЛ выразили соболезнования в связи с терактом в Подмосковье.

В пятницу вечером неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник». По предварительным данным, огонь велся из автоматов. Есть пострадавшие и раненые. Позднее появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе.

«Чудовищная трагедия в Подмосковье. Наши соболезнования всем пострадавшим во время стрельбы в «Крокус Сити Холле» и их близким. Скорбим о погибших, раненым – скорейшего выздоровления!» – говорится в сообщении ФХР.

Соболезнования также выразили КХЛ, «Динамо», «Авангард», «Сочи», «Витязь», минское «Динамо», «Металлург», СКА, «Спартак», «Ак Барс», «Лада», «Торпедо» и «Куньлунь».

«Хоккейный клуб «Авангард» приносит соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Мы молимся за тех, чьи жизни сейчас в опасности. Сил и терпения всем, кто борется с последствиями страшного преступления. Омск с вами», – говорится в публикации «Авангарда».

«Ужасная трагедия в «Крокус Сити Холле». ХК «Спартак» Москва скорбит и выражает соболезнования родным и близким погибших. Молимся о здоровье всех пострадавших в этих страшных событиях», – говорится в сообщении «Спартака».

«Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» скорбит вместе с Россией, выражает глубокие соболезнования всем тем, кого коснулась трагедия в «Крокус Сити Холле», – сообщается в телеграм-канале «Куньлуня».