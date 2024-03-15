Ротенберг о выборах президента РФ: «СКА отдал голоса за лучшее будущее для страны. Уверены, что сделали важный шаг к большим победам, которые скоро придут!»

Теги СКА фото КХЛ Роман Ротенберг Политика СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг сообщил, что СКА проголосовал на выборах президента России.

«Стартовали выборы президента России! И вся наша команда в числе первых избирателей отдала свои голоса за лучшее будущее для нашей страны.

Мы проголосовали на одном из самых близких к «СКА-Арене» участков – для нас это еще один способ максимально сплотиться перед важнейшими матчами сезона, почувствовать себя единым коллективом.

Такой же единой должна быть и вся наша страна на пути к лучшему будущему, экономической и политической стабильности и новым успехам.

Уверены, что сегодня мы сделали важный шаг к большим победам, которые придут к нам совсем скоро!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. Серия второго раунда Кубка Гагарина между СКА и «Автомобилистом» стартует 17 марта на «СКА-Арене».

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16 комментариев
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А месяц назад за кого проголосовал в Финляндии?
+19
-1
+18
За Даванкова?
+9
-3
+6
Ответ Bashibuzuck
Интересно, и за кого ж проголосовал гражданин Финляндии🤔, интрига прям😁
За албанцев...
+4
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+4
Про лучшее, вернее светлое будущее уже несколько поколений говорят, а мы всё идём и идём, но никак не можем дойти...
+4
-1
+3
"Уверены, что сегодня мы сделали важный шаг к большим победам, которые придут к нам совсем скоро!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг." (с) Здесь о каких победах речь идёт:хоккейного клуба СКА или глобальных победах России? Уточни, пожалуйста.
+2
0
+2
Интересно, и за кого ж проголосовал гражданин Финляндии🤔, интрига прям😁
+3
-1
+2
Ответ Potapson
Про лучшее, вернее светлое будущее уже несколько поколений говорят, а мы всё идём и идём, но никак не можем дойти...
Так далеко ж идти. Вот если бы можно было подъехать на чем или подлететь. но странспортом есть некоторые проблемы))
+1
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+1
Ответ Potapson
Про лучшее, вернее светлое будущее уже несколько поколений говорят, а мы всё идём и идём, но никак не можем дойти...
Раньше нам говорили, что жить хорошо будут наши дети, а сейчас говорят, как мы хорошо жили. (с) В. Зельдин.
+1
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Зачем ходить на выборы? Понятно же, что нарисуют столько сколько надо. Если раньше еще пытались голоса вбрасывать, то сейчас этим даже не заморачиваются, а просто в наглую рисуют нужные циферки. У деда будет около 80%, даже больше чем на прошлых выборах. А высокая явка власти нужна вот почему. Если явка будет низкой, скажем 50%, то остальные 50% голосов можно будет толковать как против действующей власти, и тогда даже с 80% голосов дед не будет выглядеть легитимным избранником народа. Поэтому и явку нарисуют какую нужно.
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Когда власть поменяется первым будет кричать, что никогда не поддерживал её
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Что то на фото кроме никого нет.
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Опять любимое дело аппаратчиков - делать заявление от лица «всей команды» - всех хоккеистов, всех гимнастов и т.д.
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Рома скорее всего голосовал за Миллера. Ведь он ему так нализывает.
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Ответ Bashibuzuck
Интересно, и за кого ж проголосовал гражданин Финляндии🤔, интрига прям😁
За финского) Кая-Ёрана Александра Стубба
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Ответ Илья Савчук
А месяц назад за кого проголосовал в Финляндии?
Прощался с мировым хоккеем и албанцами .
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Ответ Kazanest
Когда власть поменяется первым будет кричать, что никогда не поддерживал её
в понедельник
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