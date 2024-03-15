Ротенберг о выборах президента РФ: «СКА отдал голоса за лучшее будущее для страны. Уверены, что сделали важный шаг к большим победам, которые скоро придут!»

Роман Ротенберг сообщил, что СКА проголосовал на выборах президента России.

«Стартовали выборы президента России! И вся наша команда в числе первых избирателей отдала свои голоса за лучшее будущее для нашей страны.

Мы проголосовали на одном из самых близких к «СКА-Арене» участков – для нас это еще один способ максимально сплотиться перед важнейшими матчами сезона, почувствовать себя единым коллективом.

Такой же единой должна быть и вся наша страна на пути к лучшему будущему, экономической и политической стабильности и новым успехам.

Уверены, что сегодня мы сделали важный шаг к большим победам, которые придут к нам совсем скоро!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. Серия второго раунда Кубка Гагарина между СКА и «Автомобилистом» стартует 17 марта на «СКА-Арене».